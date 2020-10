Mit ruhiger Hand

Legt das auch hierzulande heimisch gewordene „cool“ nicht allzu oft den Hintersinn der Überlegenheit nahe? Anderenfalls könnte man ruhigen Gewissens „Coolness“ empfehlen. Überlegenheitsgestus baut aber oft auf Missverständnissen auf. Und kommt Arroganz ins Spiel, ist es erst recht nicht im Sinne eines gedeihlichen Miteinanders. Also empfehlen wir als Grundhaltung lieber Gelassenheit – was viele zu früh als wohlfeilen Rat abtun mögen.

Der sprichwörtliche kühle Kopf gehört auch zu ihr. Wieso aber wohlfeiler Rat? Wer zu Unruhe neigt, tut sich naturgemäß schwer mit Gelassenheit. Allzeitskeptiker und Dauerkritiker ebenso. Und die Gegenwart trägt ordentlich dazu bei, dass sich Menschen entsprechend entwickeln. Berufene Münder sagen freilich, man könne Gelassenheit erlernen und profitiere immer davon.

Das Wort in die Suchmaschine eingegeben, ergibt positiv stimmende Definitionen: Von innerer Ruhe ist die Rede, von der „Fähigkeit, in schwierigen Situationen die Fassung oder eine unvoreingenommene Haltung zu bewahren“. Die dazu gelieferten Bildchen nähren freilich Misstrauen: Fein aufeinandergestapelte Steine in leicht bewegtem Wasser sieht man da, einen sehr entspannt ausgestreckten Mann in einem lichten Raum. Fehlt nur noch der indische Yogi mit verknoteten Beinen. Die Nähe zum Klischee liegt nahe, es gilt sie aber zu meiden und beim Kern der Sache zu bleiben.

Historisch verweist der Begriff auf die Philosophen der antiken Stoa, die eine ruhige, eben stoische Haltung in allen Lebenslagen lehrten. Wortgeschichtlich geht er aufs Mittelhochdeutsche zurück: „gelazen“, so der Duden, meint in der Sprache der Mystiker so viel wie „gottergeben“ oder nur „maßvoll“, „ruhig“.

„Philosophieren heißt sterben lernen“, schrieb der französische Denker Michel Montaigne, der von der Stoa geprägt war. Fatalismus bedeutet das nicht. Was man kann, lässt sich auch tun, nur ins Unabänderliche sollte man sich fügen. Vor entsprechenden Ängsten sind die meisten zwar nicht gefeit, lähmend sollten sie aber nicht werden. Bedachtsamkeit, auch ein Synonym für die Sache, klingt etwas altbacken; aber mit dem hoch im Kurs stehenden achtsamen Umgang verträgt sich Gelassenheit ebenfalls.

Man mag sich an die Gemütshaltung auch erinnern, wenn mal wieder kritisiert wird, dass dieses Land in so vielem hinterherhinke, und leuchtende Vorbilder konstruiert werden. Was die Finnen alles hinkriegen in Schulbildung oder Digitalisierung! Doch alles das schaffen große Volkswirtschaften notwendigerweise nicht so leicht. Zum Trost mag jeweils ein vergleichender Blick auf Frankreich, Großbritannien oder die USA dienen. Das heißt nicht, dass man sich mit allem einverstanden erklären oder Probleme kleinreden sollte. Nur gilt es eben, Augenmaß zu wahren. Was wird heutzutage in sozialen Netzwerken nicht alles von sich gegeben! Ein Stammtisch mit enorm vergrößerter Reichweite – dass zu ihr aber auch der journalistische Boulevard seit vielen Jahrzehnten viel beiträgt, ist ebenfalls wahr und relativiert die Sache ein wenig.

Nachdenken muss nicht schaden

Sonst generell für Zurückhaltung bekannte Historiker üben sich heute auch in der Kunst der Prognostik: Werden die Corona-Pandemie und die politischen Reaktionen zu mehr Nationalismus oder internationaler Solidarität führen? Und zu größerer Selbstbestimmung des Einzelnen oder staatlicher Überwachung? Nachdenken kann ja nicht schaden. Und warum sollte man das Feld Journalisten oder dem erwähnten Stammtisch überlassen?

Nicht immer nur tun, auch (bleiben) lassen. Den eigenen Einfluss kritisch einschätzen, sich bescheiden, aber doch zu etwas beitragen, das sinnvoll wirkt. Als Lehre aus der Pandemie und ihren Folgen wurde das schon öfter empfohlen. Selbst ein Donald Trump, der sich bei alldem nicht mit Ruhm bekleckert hat, dient mit Ratschlägen zu einer gelassenen Haltung: Beim Verlassen des Krankenhauses riet der Covid-kranke US-Präsident den Bürgern, sich nicht von der Angst vor dem Virus bestimmen zu lassen, sich nicht einzuschließen. Man muss mit der Gefahr leben, das bleibt wahr, und ob sich in Trumps Aussage insgesamt doch nur Kleinreden ausdrückt, ist jedenfalls nicht (ganz) ausgemacht.

Es lässt sich zuweilen gelassen abwarten, und am Ende sieht man, dass beunruhigend Wirkendes sich von alleine einrenkt. Sicher sein, dass es so kommt, kann man nicht. Aber wenn es so kommt, fühlt sich der bestenfalls auch mit guter Lektüre ausgestattete Gelassene angenehm bestätigt. Mit einer vorurteilsfreien, jedenfalls vorurteilsarmen Betrachtung beginnt auch die Wissenschaft, die nicht umsonst gerade in der aktuellen Krise und in kommenden gefragt ist und sein wird.

Daran lässt sich anschließen. Genug gibt es von so vielem, von anderem zu viel. Für die Gelassenheit gilt das nicht. Manchmal ergibt sie sich von allein, nur dadurch, dass man älter wird. So bestätigt sie sich gewissermaßen durch sich selbst. Warten wir also ab, dann sehen wir weiter.

