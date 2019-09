Mit Schwung in die neue Spielzeit

Zur abendlichen Auftaktveranstaltung der Spielzeit 2019/20 waren die Pforten des Mainfranken Theaters in Würzburg am Sonntag weit geöffnet; bereits am Mittag hatte das traditionelle Theaterfest mit der feierlichen Grundsteinlegung des neuen Erweiterungsbaus begonnen.

Dieser Baubeginn war noch Zukunftsmusik, als Bruno Forster vor vier Jahren dem früheren Intendanten Hermann Schneider vom Theaterförderverein und dem Stifterkreis der „Rosenkavaliere“ in Anspielung für die längst überfällige Theatersanierung die Jahresspende in Form eines Schecks im Blaumann und mit Schutzhelm, Handwerkerkasten und Vorschlaghammer überreicht hatte.

In diesem Jahr konnte Intendant Markus Trabusch von Bruno Forster wieder einen Scheck über 250 000 Euro in Empfang nehmen, doch mit „Breaking News“ überraschte Oberbürgermeister Christian Schuchardt, als er in Aussicht stellte, dass das Mainfranken Theater zum Ende des Jahres Bayerisches Staatstheater werden könnte.

Das hätte zur Folge, dass künftig der Freistaat die Hälfte der Betriebskosten übernimmt. Aktuell sind es 25 Prozent. Nach den drei Münchner Häusern – Staatsoper mit Staatsballett, Staatsschauspiel und Gärtnerplatztheater –, dem Staatstheater Nürnberg (seit 2005), und dem im letzten Jahr errichteten Staatstheater Augsburg würde Würzburg das sechste Staatstheater in Bayern.

Schuchardt zeigte sich zufrieden darüber, dass die Beschäftigten, anders als sonst bei Staatstheatern üblich, Angestellte der Stadt bleiben. Markus Trabusch hatte eine weitere Neuigkeit zu verkünden: Generalmusikdirektor Enrico Calesso war für seine Leitung der „Götterdämmerung“ in der vergangenen Spielzeit von der Zeitschrift „Opernwelt“ als „Dirigent des Jahres“ nominiert worden.

Die Kritiker wählten dann allerdings weder Enrico Calesso noch Kirill Petrenko oder Christian Thielemann, sondern die Nürnberger Generalmusikdirektorin Joana Mallwitz. Wehmut kam am Gala-Abend nicht auf, als Moderator Markus Trabusch anmerkte, dass es die letzte Auftaktveranstaltung dieser Art sei, denn „nächstes Jahr um diese Zeit ist hier Baustelle“. Doch die aktuelle Spielzeit, aus der anschließend anregende Kostproben geboten wurden, wird noch komplett im alten Haus stattfinden.

Ausweichspielstätte

Zur Spielzeit 2020/21 nutzt das Theater als Ausweichspielstätte für Opern und Produktionen mit Orchester die „Blaue Halle“ der Firma va-Q-tec in der Dürrbachau. Der künstlerische Ausblick auf die Saison 2019/20 machte neugierig auf kommende Premieren.

Nach „Religionen“ und „Heimat“ in den vorangegangenen Spielzeiten widmet sich das Mainfranken Theater Würzburg unter dem Begriff „Familienbande“ auch in der Saison 19/20 einem Leitthema mit Reibungspotenzial. Intendant Markus Trabusch: „Dass die Diskussion um den Familiennachzug von Asylberechtigten zuletzt so vehement geführt wurde, ist nur ein Aspekt von vielen, der uns die Aktualität und emotionale Tiefe des Themas vor Augen führt.“

Martin Liema und Georg Zeies verkörperten einen aggressiv-larmoyanten Sohn und dessen bodenständigen Vater aus dem Theaterstück „Kein Schiff wird kommen“ von Nis-Momme Stockmann (Premiere am 29. September), das in der Spielzeit 09/10 für das Staatstheater Stuttgart geschrieben wurde. Ein zynisches Paar voller Verderbtheit gaben Alexander Darkow als intriganter Sekretär Wurm und Thomas Klenk als skrupelloser Präsident in Schillers „Kabale und Liebe“ (Premiere am 28. September).

Kostproben

Gleich in zwei sehr gegensätzlichen Rollen gefordert war Mathew Habib als tückische Hexe in Humperdincks Märchenspiel „Hänsel und Gretel“ (Wiederaufnahme am 29. September) und als stimmgewaltiger Nachtclubsänger Magaldi in „Evita“ (Premiere am 30. November). Drei Kostproben aus Verdis erfolgreicher Oper „Rigoletto“ (Premiere am 12. Oktober) gaben Tenor Roberto Ortiz als Herzog von Mantua mit der Kavatine „La donna è mobile“, Bariton Federico Longhi als stürmisch um die Rückgabe seiner Tochter flehender Rigoletto („Cortigiani vil razza dannata“) sowie das Quartett Akiho Tsuji (Sopran), Katharina von Bülow (Mezzosopran), Roberto Ortiz und Kosma Ranuer (Bariton) mit „Bella figlia dell’amore“.

Stürmischer Beifall

Verdient war der stürmische Beifall auch für die Mezzosopranistin Marzia Marzo als Romeo und Akiho Tsujii als Julia mit ihrer Kostprobe aus Bellinis „I Capuletti e i Montecchi“. Das Tanzensemble präsentierte Auszüge aus „Es war einmal...“ (Premiere am 3. November) und „Naked“ (Premiere am 31. Januar 2020), eine Produktion der Ballettdirektorin Dominique Dumais, aus der Debora di Biagi und Jayson Syrette einen faszinierenden Tanz über Empathie, Anziehung und wechselseitige Ernüchterung auf die Bühne zauberten. Der Abend wird musikalisch vom Philharmonischen Orchester Würzburg unter der Leitung seines neuen Ersten Kapellmeisters und stellvertretenden Generalmusikdirektors Gábor Hontvári gestaltet. Das Tanzensemble ist gleich zweifach von Baumaßnahmen betroffen, denn der vom Theater bisher fußläufig erreichbare Probenraum im ehemaligen Mozart-Gymnasium musste geräumt werden. Jetzt stehen regelmäßige Fahrten zu den Proben nach Versbach an. Zu den weiteren Höhepunkten des Programms zählen Wagners „Rheingold“; erneut unterstützt vom Würzburger Wagnerverband.

Igor Tsarkov als Fasold und Kosma Ranuer als Wotan weckten Vorfreude auf die Premiere am 14. März 2020 mit „Sanft schloss Schlaf dein Auge“. Silke Evers tauchte als ertrunkener Küchenjunge ganz tief in die Gefühlswelt von Peter Eötvös Oper „Der goldene Drache“ ein. Atmosphärisch passend zu Barbara Schöllers Vortrag als entsetzte Spiritistin Madame Flora in „Das Medium“ von Gian Carlo Menotti (Premiere in der Kammer am 15. März) spielte das Philharmonische Orchester „Die Mittagshexe“ von Antonín Dvo?ák aus dem zweiten Sinfoniekonzert am 14. und 15. November in der Würzburger Hochschule für Musik.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 25.09.2019