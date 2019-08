Mit Stückauswahl ins Schwarze getroffen

Mit der Derniere von „Shakespeare in Love“ ging nun die 26. Festspielsaison auf der Clingenburg zu Ende. Intendant Wolfgang Hofmann hatte in seiner ersten Spielzeit mit der Auswahl der Stücke „ins Schwarze getroffen“. Sowohl Eigenproduktionen wie auch die Gastspiele kamen beim Publikum hervorragend an. Das von ihm engagierte professionelle Ensemble überzeugte in allen Bereichen, und zum zweiten Mal in der Geschichte der Festspiele gab es auch wieder Bühnen-Vorhänge bei zwei Stücken, wie es in einem Fazit der Verantwortlichen der Clingenburg-Festspiele heißt.

Mehr als 28 000 Zuschauer fanden den Weg auf die Clingenburg, um in der besonderen Atmosphäre dieser Naturbühne Musical, romantische Komödie, Kinder- oder Jugendstück auf höchstem Theater-Niveau zu erleben. Und auch der Wettergott meinte es (meist) gut mit den Akteuren und dem Publikum, keine Vorstellung musste abgebrochen oder gar abgesagt werden.

Rollen treffend besetzt

„Bad, bizarre & bloody brillant“, so präsentierte sich die „Rocky Horror Show“ von Richard O’Brien. Diese Inszenierung – prall und knallig – hatte es wahrhaftig in sich. Regisseur Dirk Böhling hatte jede einzelne Rolle treffend besetzt, Bühnenbildnerin Esther Bätschmann schuf eine phänomenale Szenerie und entwarf schrille und einzigartige Kostüme. Choreograf Timo Radünz fand für die Songs überraschende Bewegungen, die vom Ensemble hervorragend umgesetzt wurden und den musikalischen Nummern einen zusätzlichen Effekt verliehen. Die Musik – gespielt von einer fünfköpfigen Band unter Leitung von Philipp Tillotson – war stark und die Geschichte schräg. Die stimmgewaltigen Darsteller überzeugten von der ersten Sekunde an und zogen die Zuschauer, teilweise passend zu diesem Kult-Musical gekleidet und geschminkt, in ihren „außerirdischen“ Bann, allen voran Denis Fischer als Dr. Frank-N-Furter (lüstern-lasziv und exaltiert) und Lukas Witzel als skurriler RiffRaff (gefährlich-lauernd und unberechenbar). Denis Fischer und Lukas Witzel erhielten für ihre Darstellung den Publikumspreis 2019.

Wegen der großen Nachfrage gab es eine Zusatzvorstellung der „Rocky Horror Show“. Jede Show wurde zu einem besonderen Erlebnis und das Ensemble frenetisch gefeiert.

Bei „Shakespeare in Love“ nach dem Drehbuch von Marc Norman und Tom Stoppard führte Wolfgang Hofmann Regie. Das Stück spielt im 16. Jahrhundert im strengen, elisabethanischen England, als Frauen hübsch zu sein und den Mund (auf der Bühne) zu halten hatten.

Anders Viola de Lesseps (Laura Bleimund), die ihre Liebe zum Theater entdeckt und in eine Männerrolle schlüpfen muss, um ihren Traum, Schauspieler(in) zu sein, zu verwirklichen.

„Shakespeare in Love“ erzählt auch die Geschichte, in der Will Shakespeare (Pascal Thomas) ein Stück schreibt, das später weltberühmt werden sollte: Romeo und Julia. Und wie könnte es anders sein: Will und Viola verlieben sich.

Wolfgang Hofmann ist eine Inszenierung gelungen, die witzig und temporeich die Zuschauer in einen rundum glücklich machenden Theaterabend versetzte. Er orientierte sich dabei an einer leicht veränderten Bühnenfassung des Films und zauberte ein buntes, dichtes Schauspiel. Das hochkarätige Ensemble war voller ansteckender Spielfreude und das Stück wie geschaffen für die atmosphärische Umgebung der Clingenburg.

„Tschick“ – die Geschichte zweier Jungs – Tschick und Maik –, die in einem gestohlenen Lada durch die sommerglühende deutsche Provinz fahren. Tschick, Russlanddeutscher aus dem Assi-Hochhaus, und Maik, Sohn zerstrittener, neureicher Eltern, die Mutter Alkoholikerin.

Hauptdarsteller brillierten

Regisseur Oliver Pauli hat den Text von Wolfgang Herrndorf geschickt und witzig in Szene gesetzt. Die beiden Hauptdarsteller Sasha Bornemann und Viktor Nilson brillierten in ihren Figuren, genauso wie Stefanie Meisenzahl und Markus Rührer, die in verschiedene Rollen schlüpfen. Auf der Bühne wurde es 90 durchgespielte Minuten nicht langweilig, die Zuschauer folgten atemlos den Schauspielern, die die Ruine erkletterten und ein ums andere Mal mit ihrer derben, direkten und frechen Sprache das Publikum zum Lachen und Nachdenken und Mitfühlen brachten. Dieses Stück war bestens geeignet, Jugendliche ab zwölf Jahren für eine kurze Zeit aus dem virtuellen Zeitalter zu holen.

Feuerrote zerzauste Haare, Trommelbauch und blaue Punkte im Gesicht, das war das „Sams“, das 17 Mal ausgelassen, unberechenbar und wild auf der Clingenburg tobte und nicht nur kleine Zuschauer begeisterte.

Alexandra Kurzeja war in dieser Rolle nicht zu bremsen und sprühte von der ersten bis zur letzten Szene vor Witz und Energie. Das Sams stellte das Leben des spießigen Herrn Taschenbier (Wolfgang Erkwoh) auf den Kopf, erfüllte Wünsche, und nach einer Woche wusste Herr Taschenbier, es darf auch mal etwas wild und laut sein und auch ein bisschen Direktheit im Umgang mit anderen schadet nicht.

Regisseur Wolfgang Hofmann hatte alle Rollen treffend besetzt, alle Akteure spielten sich mühelos in die Herzen der kleinen und großen Zuschauer.

Auch die ausgewählten Gastspiele „The Beatles Revival Band“ und „echoes – barefoot to the moon, an Acoustic Tribute To Pink Floyd“ waren absolute „Volltreffer“.

Bei „echoes“ war die Kartennachfrage so groß, dass eine Zusatzvorstellung ins Programm genommen wurde.

Nach der letzten Vorstellung wurde eine Spende von 7000 Euro an den Vorsitzenden der Hirschfeld-Eddy-Stiftung, Alex Hochrein, überreicht. Lukas Witzel hatte den Spendenaufruf initiiert.

Die Schauspieler hatten zunächst auf ihre Premierengeschenke verzichtet, dann entstand die Idee, die Spendenaktion weiterzuführen und die Zuschauer nach den Vorstellungen um eine milde Gabe zu bitten. Die Stiftung leistet durch internationale Vernetzung Hilfe für Schwule, Lesben und Transgender, die in manchen Ländern von der Todesstrafe bedroht sind.

Mit dieser guten Tat endete die 26. Festspiel-Saison.

