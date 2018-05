Mit viel Innigkeit

Anzeige

Wobei Kühle im Jazz nicht Gefühlskälte bedeuten muss. Bei Schmid und Huhn ist viel Sentiment im Spiel, sanft und zärtlich; von „Innigkeit“ spricht der Altsaxofonist einmal in einer Ansage. Er meint ein bestimmtes Stück, aber eigentlich gilt es für alle. Da stören selbst die Spalttöne der Avantgarde nicht, die er gelegentlich behutsam einstreut.

Von gestern ist die Gruppe, bei allen Anklängen an Vergangenes, nicht. Dafür stehen zum Beispiel die komplexen Arrangements ihrer selbst komponierten Stücke, die sich der herkömmlichen Monotonie von Thema-Soli-Themenreprise eigenwillig verweigern. Und ebenso die Freiheiten, die sich Stefan Schönegg am Kontrabass und Fabian Arends am Schlagzeug herausnehmen: Oft kommentieren sie die Beiträge der Bläser, so dass ein Saxofon-Solo zur Kollektiv-Improvisation wird. swm

