Mit Whiskey nachgespült

Man erfährt an diesem Abend manches über das Privatleben von China Moses – weil es oft in ihre selbst verfassten Songs einfließt. Das gilt auch für den Vorfall, als sie in einer Pariser Nacht in einer Bar saß und recht hochprozentige Getränke zu sich nahm („Ich liebe Whiskey!“), einen Mann traf und mit ihm sofort nach Hause ging. „Ich habe diesen Typen anschließend geheiratet!“, fügt sie im Feierabendhaus der Ludwigshafener BASF entschuldigend hinzu. Na dann. Und ein passabler Song ist allemal daraus geworden, Moses legt sich für den Vortrag voll ins Zeug. Sogar den Whiskey schmeckt man noch heraus.

Nur „Soul Classics“ – so heißt der Titel der Veranstaltung im Feierabendhaus – hört man nicht allzu oft. Wer einen angenehmen Abend voller Nostalgie und wohlbekannter Hits erwartet hat, wird anfangs nicht besonders glücklich. Denn das Repertoire drängt häufig weg von Pop und Soul, und zwar in Richtung Jazz. Neben der Sängerin steht der Trompeter Theo Croker auf der Bühne, seine Band ist ebenfalls dabei. Sowie die Württembergische Philharmonie aus Reutlingen. Viel Zeit, dies alles unter einen Hut zu bringen, war wohl nicht vorhanden, China Moses spricht von „Speed Dating“ - mit dem sie sich ja auskennt, jedenfalls, soweit es das Pariser Nachtleben betrifft. Doch eine Probe mehr hätte nicht schaden können.

Abgeklärter Ton

Mancher Einsatz wackelt, und auch manches Arrangement mäandert etwas ratlos vor sich hin. Doch Theo Croker, Enkel von Doc Cheatham, einem legendären Jazztrompeter, der schon Bessie Smith begleitete, besticht mit seinem abgeklärten, eher dunklen Ton, Pianist Michael King spielt freigeistige Soli. Und bisweilen wird sogar das Arrangement zum Volltreffer, etwa in „Why Don’t You Do Right?“ – weil Luft zum Atmen bleibt. Die alte Blues-Nummer, in einer Swing-Version von Peggy Lee und Benny Goodman populär gemacht, singt China Moses großartig: etwas verrucht, doch auch verletzt. Die Tochter Dee Dee Bridgewaters weiß ziemlich gut, was eine echte Diva ausmacht.

