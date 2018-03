Mit Worten Grenzen überschreiten

Anzeige

Im Künstlerhaus Edenkoben (Klosterstr. 181) findet am Mittwoch, 14. März, um 19 Uhr eine Lesung in deutscher und französischer Sprache statt. Es lesen die Schriftsteller Antoine Mouton aus Lothringen, Aurelien Dony aus Belgien, Yvonne Lachmann aus dem Saarland, Nico Helminger aus Luxemburg und Natascha Huber aus Rheinland-Pfalz. Der Abend ist Teil des grenzüberschreitenden Projektes unter dem Titel „Literarischer Frühling in der Großregion“: Der Literaturaustausch soll dazu beitragen, das gemeinsame Gedächtnis der Bewohner der Großregion zu stärken. Es handelt sich um einen Ringtausch von Stipendiaten verbunden mit Lesungen in der Großregion.