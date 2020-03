Mitglied der Familie

Der große Ludwig van Beethoven hat mich von Kindesbeinen an begleitet. Sonntagmorgens gab es ein Ritual, das ich immer sehr mochte. Mein Vater kam ins Wohnzimmer, stand vor seiner Plattensammlung und zog je nach Stimmung ein Album heraus. Er war ein großer Bewunderer klassischer Musik, insbesondere von Beethoven. Ich höre noch heute, wie der Tonarm auf das schwarze Vinyl aufsetzte und imposante Klänge unsere gute Stube erfüllten. Mein Vater setzte sich dann aufs Sofa und lauschte aufmerksam Beethovens Kompositionen. Und wenn ich mich mit einem Buch zu ihm setzte, hatte das einen angenehmen Nebeneffekt: Wer konzentriert Musik hörte, musste nicht beim Abwaschen helfen. Beethoven bewahrte einen also vor dem Küchendienst.

Auch meine Mutter hatte eine Leidenschaft für Beethoven. Ihre Lieblingsoper war „Fidelio“. Unvergessen bleibt für mich, wie meine Schwestern und ich gemeinsam mit meiner Mutter nach Dresden gefahren sind. Die wunderbare Aufführung von „Fidelio“ in der Semperoper an der Seite meiner Mutter ist für immer in meinem Herzen. Spätestens seit diesem Abend ist Beethoven ein Mitglied unserer Familie.

Und wenn ich die ersten Takte von Beethoven 5. Klavierkonzert Es-Dur Opus 73 höre, muss ich an meine Schwester denken. Denn mein Vater hatte sich zum Titelthema des Stückes einen lustigen Reim mit dem Namen meiner Schwester ausgedacht, den er dann vor sich hin sang.

Und dann ist da noch die 5. Sinfonie. Für mich ist sie die perfekte Sinfonie. Dieses Meisterwerk fasziniert mich bis heute. Ein großartiges Stück, das nie langweilig wird, auch wenn man es dutzende Male gehört hat. Auch heute spielt Musik in meinem Leben immer noch eine wichtige Rolle. Zur Entspannung genieße ich ruhigere Klänge. Und wenn ich mich motivieren will, dann höre ich gerne Klassik oder drehe mal einen guten Hardrock-Song richtig laut.

Annegret Kramp-Karrenbauer ist Bundesministerin für Verteidigung und Bundesvorsitzende der CDU.

