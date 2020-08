Mitgutsch wird 85

Ali Mitgutsch gilt als Erfinder der weltbekannten Wimmelbücher. © dpa

Ali Mitgutsch wird wohl keine neuen Wimmelbücher mehr malen. „Das Zeichnen war für mich eine unendlich lange, oft auch beschwerliche, aber stets glückliche Lebensreise, auf die mir nur noch die Rückschau bleibt“, sagte der Münchner anlässlich seines 85. Geburtstages am 21. August.

Mitgutsch gilt als Schöpfer der Wimmelbücher, von denen Millionen Exemplare in aller Welt verkauft wurden. 1968 kam der erste Band heraus, „Rundherum in meiner Stadt“. Ein häufiges Motiv in seinen Büchern: seine Heimatstadt. „München gilt ja an vielen Stellen als besonders malerisch. Für mich war und ist aber der eigentliche Ort, an dem für den Zeichner wirklich etwas passiert, in ihm selbst. Die Inspiration, die er mitbringt, indem er in einem Ort etwas erkennt, eine eigene Geschichte in den Geschichten der anderen.“ Eine seiner wichtigsten Quellen für Eingebungen: „Die Menschen im Englischen Garten“. dpa

