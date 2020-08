Mitklatschen noch erlaubt

Alles ist (fast) wie immer. Spielfreudige, vor Energie sprühende Musiker, ein lauer Sommerabend, begeisterungsfähige Gäste, ausverkauftes Haus an der Seebühne des Luisenparks. Trotzdem ist die Atmosphäre durch die Corona-Auflagen ein wenig kalt und steril. Die Gäste tun mit Abstand ihr Bestes, um diesem Eindruck beim „Sascha im Quadrat“-Konzert entgegenzuwirken. Mitklatschen ist zum Glück noch erlaubt, wenn schon nicht Mitsingen oder Mittanzen. Und so wird’s ein toller Abend mit Perlen der Rockmusik, dargeboten von zwei Ausnahmesängern.

Erstmals wieder richtig live

Sascha Kleinophorst und Sascha Krebs dominieren ganz klar die Bühne. Nach fast fünf Monaten des Streamens ohne Zuschauer aus dem Capitol brennen die beiden darauf, auch endlich wieder live aufzutreten. Das führt dazu, dass die Musik manchmal hinter der Fülle an schnoddrigen Bemerkungen fast in den Hintergrund rutscht. Da bleibt den beiden Begeleitern Frank Schäffer (E-Piano) und Christof Brill (Gitarre) nur, auf ihren Instrumenten zu glänzen, wollen sie nicht vom Redeschwall des Duos erdrückt werden. Aber das tun sie mehr als eindrucksvoll. Brill etwa, wenn er perfekt den Richie Sambora auf in Bon Jovis Bed Of Roses“ gibt oder bei Queens „Somebody To Love“ passgenau die großen Fußspuren von Brian May ausfüllt.

Überhaupt Queen. Beide Saschas sind Spezialisten in der Interpretation von Freddy Mercury. Der lange Sascha (Kleinophorst) mit der Coverband We Rock Queen, der kürzere Sascha (Krebs) bei den Queen Kings. Ihr Duett, eines der eindrucksvollen Songs des Abends, . Kleinophorst kommt Mercury mit seiner Stimme schon sehr nahe. Ein Raunen geht durch die Menge, als Brill die ersten Takte von „Hotel California“ anstimmt. Ein gefühlvolles „Rocket Man“ von Elton John mit den perlenden Pianotönen von Schäffer ist schon ganz nah dran, damit Feuerzeuge und Handys angehen – was dann bei „Bed of Roses“ Realität wird. Ob der „Lonesome Loser“ der Little River Band oder Springsteens „Dancing In The Dark“ – beide Saschas glänzen. Der eine eher mit seinem starken Reibeisen-Rock, der andere, größere mit den feineren, klareren Zwischentönen. tom

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.08.2020