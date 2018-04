Mitreißend und wechselhaft wie Ebbe und Flut

Anzeige

Einen ungewöhnlichen Gast wie auf ihrem vorhergehenden Tourstopp haben Arcade Fire nicht zu bieten. In Glasgow stimmte Simple-Minds-Sänger Jim Kerr gemeinsam mit den kanadischen Indie-Helden den Evergreen „Don’t You (Forget About Me)“ an, in der Frankfurter Festhalle gibt es Arcade Fire pur.

Angelehnt an einen Boxring haben die Alternative-Vorreiter ihre Bühne mitten im riesigen Raum aufgebaut – ein Konzept, das zuletzt etwa bei Metallicas formidablem Auftritt in der Mannheimer SAP Arena glänzend funktionierte. „Herzlich willkommen. Sie sind die Könige des Pops und die Fürsten der Melodie“, tönt es aus den Boxen, als Will Butler & Co. sich im Stile von Mike Tyson den Weg durch die Massen Richtung Bühne bahnen. Was zu beweisen wäre. Der Oberrang in der Festhalle ist komplett geschlossen, die Kapazität somit auf 6000 Zuschauer begrenzt. Die 4000, die gekommen sind, sorgen eher für Club- als Stadionatmosphäre. Für den vergleichsweise überschaubaren Zuschauerzuspruch gibt es Gründe, und die finden sich vor allem auf Arcade Fires aktueller Platte.

Belanglose Pop-Elemente

Das im Juli 2017 erschienene „Everything Now“ markiert die Wende vom magischen Indie-Rock, der die Kanadier schrittweise fast in Radiohead-Dimensionen katapultiert hat, hin zum leider oft viel zu belanglosen Pop. Der Titelsong „Everything Now“, gleich zu Beginn – nach dem Intro mit Beethovens fünfter Sinfonie – gespielt, mag noch als gelungene Abba-Adaption durchgehen, aber ansonsten krankt das neue Arcade-Fire-Album schlicht am Mangel an überdurchschnittlichen Songs.