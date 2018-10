Mitreißende Botschafter

Wenn eine junge Band wie die Kilkennys, die eher in der überschaubaren Irish-Folk-Nische zuhause ist, ausdrücklich auf Welt-Tournee geht, mag das fast ein wenig großspurig klingen. Aber von geografischen Gesichtspunkten einmal abgesehen, dürfte dieser Anspruch vielleicht auch darin begründet sein, eine neue und frische Interpretation des Liedguts von der Grünen Insel in die Welt zu bringen. Und da gibt es momentan nur wenig mitreißendere Bands als das Quartett um Frontmann Davey Cashin, wie die Kilkennys nun in der Mannheimer Alten Feuerwache unter Beweis stellten.

Natürlich kommt auch die Combo aus dem gleichnamigen Städtchen nicht um die bekannten Gassenhauer wie „Whiskey In The Jar“, „Dirty Old Town“ oder den „Wild Rover“ herum, um eine bestimmte Erwartungshaltung nicht ganz zu enttäuschen. Aber auch da zeigen sich die Vier weit weg vom Paddy-Klischee und bestreiten den Rest des Abends vor allem mit ihrem neuen Album „Homeland“, das auch jüngere Folk-Standards wie etwa die von Michael Peter Smith („The Dutchman“) aufbietet.

Gut gelaunte Klatsch-Attacken

Das ganze Spektrum garnieren die Kilkennys zusätzlich mit tief in der irischen Geschichte verwurzelten Rebellen-Songs sowie wirbelnden Jigs und Reels, bei denen die Hochgeschwindigkeits-Duelle zwischen Banjo (Robbie Campion) und Cashin (Mandoline) zur Freude des bestens gelaunten Publikums in der Feuerwache für schweißtreibende Klatsch-Attacken sorgen.

Neben den mit Entertainer-Qualitäten ausgestatteten Stützpfeilern Campion (Banjo, Gitarre) und Cashin (Gesang, Mandoline, Tin Whistle) sowie Gründungsmitglied Tommy Mackey, der das Set vor allem mit seinem präzisen Bassspiel zusammenhält, entwickelt sich dabei Mick Martin immer mehr zum heimlichen Star der Band. Mit Mundharmonika, Low Whistle, Bodhrán, Gitarre oder den traditionellen Uillean Pipes gibt das jüngste Band-Mitglied wie bereits auf der Tour im Vorjahr dem ohnehin schon auf höchstem Niveau spielenden und singenden Quartett eine ganz neue musikalische Qualität. th

Dienstag, 23.10.2018