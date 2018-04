Mitreißende musikalische Sternstunde

Anzeige

„Bleibt zusammen!“, möchte man diesem Ad-hoc-Streichquintett zurufen, denn ein solches Ebenmaß an technischer Perfektion, agogischem Einvernehmen und exemplarischer Klangbalance ist nicht einmal bei gewachsenen Ensembles selbstverständlich. Unterm Dach der NTM-Reihe „Musiksalon Klassik“ fanden die Geigerinnen Marie-Claudine Papadopoulos und Covadonga Alonso, der Bratscher Julien Heichelbech und die Cellisten Fritjof von Gagern und Alexandre Vay sich zusammen, um zwei Streichquintette zu präsentieren: das A-Dur-Quintett opus 39 von Alexander Glasunow und das C-Dur-Quintett D 956, Schuberts unvergleichliches kammermusikalisches Meisterwerk aus seinem Todesjahr 1828. Symptomatisch, dass die Violinistinnen und die Cellisten es sich leisten konnten, von Glasunow zu Schubert die Plätze untereinander zu tauschen – eine Praxis, die nur sehr versierte Ensembles wagen.

Kontraste stark herausgearbeitet

Schon die bezaubernde Interpretation des Glasunow-Quintetts, das mit blitzsauberen Pizzicati, großen Kantilenen und sinfonischen Klangwogen viel spätromantischen Wohllaut bot, war ein Versprechen für das doppelt so lange Opus magnum von Schubert nach der Pause.

Bei Schuberts Schwanengesang dann die Erfüllung aller Hörerwünsche, kulminierend in dem unendlichen Gesang des Adagio-Satzes mit seinen fein ausgehörten Klangnuancen. Das zerklüftete Scherzo baut sich mehrfach zu einem gewaltigen Crescendo auf. In starkem Kontrast dazu steht der Trio-Einschub, ein Andante sostenuto in stiller Schönheit. Nach dem in tänzerischem Gestus begonnenen und dramatisch gesteigerten Allegretto-Finale erhob sich ein Sturm der Begeisterung, der lange nicht abebbte, obwohl an eine Zugabe nicht mehr zu denken war. Eine kammermusikalische Sternstunde fürwahr. W. B.