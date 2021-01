Mitreißendes musikalisches Porträt Mannheims

Ganz schön was los in Mannheim! Die Unesco-Musikstadt schillert opulent in bunten (Klang-)Farben - von Klassik bis Jazz, von Pop bis Weltmusik. Dass diese Vielfalt jetzt endlich einmal auf einem Tonträger dokumentiert wurde, ist nicht das Verdienst von großen Institutionen, sondern des Vereins Livekultur Mannheim.

Die rührige Initiative hat nun rechtzeitig zum Jahreswechsel die

...