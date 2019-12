Mitten ins Hirn

Sechs Bereiche unseres Gehirns arbeiten, wenn wir Musik hören. Ist das nicht faszinierend? Lauschen wir aber einem Lieblingslied, läuft unser Denkorgan zur Höchstform auf. Sobald der erste Ton erklingt, filtern Gehörbahnen die Klänge aus der Umgebung heraus. Egal, ob wir auf einer überfüllten Party sind oder gerade etwas völlig anderes tun. Dann springt automatisch das sogenannte Grammatik-Netzwerk (nein, kein Arbeitskreis, in dem wir gern manche Menschen anmelden würden) an. Es sucht nach Mustern und Formen: auch bekannt als Harmonien. Zugleich macht sich das Arbeitsgedächtnis ans Werk. Es fügt die Melodien und Rhythmen logisch zusammen – während das Langzeitgedächtnis checkt: Sind sie alt oder neu?

Und dann geht es ab, im Zentrum das Gehirns, das (oft) Party und Spaß verspricht. Das motorische Zentrum gibt den Befehl: Tanz! (Oder bei manchen auch: Wackel einfach mit, irgendwie, egal!) Und das Belohnungszentrum feuert – wie eigentlich nur nach anderen Aktivitäten gewohnt – Dopamin durch das ganze Gehirn. Und das alles im Bruchteil einer Sekunde! Aber nur beim liebsten Lied, denn Experimente des University College London zeigen: Die Menschen, die zu vorgespielten Liedern keine Beziehung haben, zeigten überhaupt keine vergleichbaren Reaktionen.

Die Reaktionen der Lieblingsliedgruppe waren dafür aber umso heftiger: Aber was bitte passiert denn dann erst im Hirn, wenn unser Auge den liebsten Menschen erblickt? Oder dessen Stimme vernimmt? Oder am Ende noch, wie so üblich, beides gleichzeitig? Lea Seethaler

© Mannheimer Morgen, Samstag, 28.12.2019