Mittendrin im Atomkern

Ständig in Bewegung ist die Welt des Kleinsten und längst wissen wir, dass Atome aus Teilchen bestehen, die wiederum aus Teilchen zusammengesetzt sind, und so weiter und so weiter. Der Komponist Oliver Schneller ließ sich von diesem Faszinosum zu seiner Komposition „Hadron“ inspirieren, die beim Schwetzinger Mozartfest vom (Bassett-)Klarinettisten Nikolaus Friedrich gemeinsam mit dem jungen,

...