Mitternacht um acht

Anzeige

Weniger Punk gibt es da, dafür noch einen Brecht. Den „Alabama-Song“ aus „Mahagonny“ interpretieren die vier Musiker jedoch als Meta-Brecht, in dem mit Bengio und in radiofreundlicher Variation gerade in der für diesen Abend zentralen Mäßigung die Verschwendungssucht Mahagonnys thematisiert wird.

Dass Teicherts tiefe Stimme wenig ausgebildet klingt, wird ihm da nicht zum Nachteil, denn mit viel Authentizität führt er changierend zwischen bebender Melancholie und leicht vibrierender Euphorie durch den Abend.

Rock, Country und Blues

Mit allerlei weiterer Musik zwischen Rock, Country und Blues, Bob Dylan, Nirvana und den punkigen Chansoniers „The Tiger Lillies“ gibt es bei diesem Jazz-Konzert zwar keinen Jazz, dafür umso mehr Musik, die mit wunderbar mitternächtlicher Sanftheit versehen ihre Beschwingtheit nicht außer Acht lässt. Dafür sorgen neben Teichert am Mikrofon und der Gitarre sowie Gitarrist Seeleuther noch Matthias Debus am harmonisch hüpfenden Kontrabass und Christian Huber am galoppierend-melodischen Schlagzeug.

Das Publikum bedankt sich für diese frühe Late-Night-Show, bei der niemand schlafen möchte, mit langem Applaus.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 13.06.2018