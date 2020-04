Mockridge und Ceylan sind verlegt

Zwei weitere Großveranstaltungen in der Mannheimer SAP Arena werden wegen des Krankheitserregers Covid-19 auf spätere Zeitpunkte verlegt. Das teilte der Veranstalter S-Promotion Event am Freitag mit. Demnach werden die für 9. und 10. Mai 2020 geplanten Abende mit Luke Mockridge auf den 19. und 20. Juni 2021 verlegt – die Uhrzeiten bleiben auf 20 Uhr. Und auch der Abend mit Mannheims Vorzeige-Comedian Bülent Ceylan (Bild) wird nicht, wie geplant, am 23. Mai 2020 stattfinden. Ceylan wird sein Programm „Luschtobjekt“ nun am 28. Mai 2021 über die Bühne gehen lassen. Der ursprünglich für 19 Uhr anberaumte Abend werde dann aber um 20 Uhr stattfinden, wie S-Promotion Event mitteilt. dms (Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.04.2020