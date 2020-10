Mode und Wirtschaft

Als Arbeitsminister Hubertus Heil einen Mindestanspruch von 24 Tagen Homeoffice forderte, hatte er nicht bedacht, dass die arbeitende Bevölkerung dafür ebenso viele Outfits brauchen würde – und sich ebenso oft fatal vergreifen wird. Modisch scheitern wir bereits an einem einzigen Tag Homeoffice. Die fehlende Schlüsselkompetenz: sich zuhause kleiden, als wäre man gar nicht dort. Was früher nur den Nachbarn empörte, lässt heute Kollegen, Partner und Klienten erst vor Schreck vom Bildschirm weichen und sich dann in großer Schaulust wieder anpirschen. So traut sich jemand vor die Linse ins virtuelle Meeting? Dabei muss es nicht einmal der Pullover mit Joghurtfleck sein. Selbst der Fauxpas unterhalb der Gürtellinie hat einen Haken: Eine Jogginghose schreibt sich ins Gesicht. Auch in Wollsocken lächelt man zu milde und verhandelt zu schonend. Wenn es nicht zwickt und beißt, ist das menschliche Wesen untragbar für die Geschäftswelt. Früher im Büro war das mal anders: Das Zwicken der Kleidung führte zum Wunsch, sich des Zwickens zu entledigen. Die Verheißung eines Kleidungswechsels nach Feierabend peitschte uns höchsteffizient durch Mails und Meetings – die Wurzel unseres Wirtschaftswachstums. Sie fehlt.

Die Modebranche findet langsam zur Besinnung. Die ersten Schaufenster präsentieren ihre Zwittermode: Außen Geschäftswelt, innen Gemütlichkeit. Bügelfalte trifft auf Gummibund. Aber halt, Gummibund? Das zwickt ja gar nicht! Anika Pfisterer

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 08.10.2020