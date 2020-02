Moderne Kunst mit Fett, Filz und Hasen erklärt

Wie genau erklärt man moderne Kunst, noch dazu einem toten Hasen? Das ist ein Ding der Unmöglichkeit, wird jeder sagen. Nicht so Joseph Beuys, der im Jahr 1965 in der Düsseldorfer Galerie Schmela eine bizarre Szene aufführte mit dem Titel „Wie man dem toten Hasen die Bilder erklärt“. Genau das tat der Künstler (1921-1986), dessen Gesicht mit Honig beschmiert und mit Blattgold überzogen war. Beuys sprach nicht viel bei der Aktion, er hielt den toten Hasen im Arm und tippte ab und an dessen Pfoten auf Kunstwerke der Ausstellung.

Eine Aktion, die für viel Aufregung, aber auch für Euphorie sorgte. Konservative Kunstkenner verstanden die Welt nicht mehr, für progressiver Denkende jedoch stellte endlich jemand die Kunst auf den Kopf, arbeitete mit Fett, Filz, Honig und Metall. Das sind Materialien, die Energie enthalten, speichern oder sogar leiten. Der Hase symbolisiert in der Kunst die Natur, Fruchtbarkeit und Auferstehung. Eines der bekanntesten Bilder ist denn auch das Aquarell eines Hasen von Albrecht Dürer aus dem Jahr 1502. Die Beuys-Aktion spielte also auf vielerlei an.

Einige Objekte dieser Aktion gingen in den berühmten „Block Beuys“ im Hessischen Landesmuseum Darmstadt ein, darunter ein Hocker mit filzumwickeltem Bein und eine eiserne Sohle mit Magnet. Beuys richtete die Räume mit 290 Objekten im April 1970 selbst ein. Neben einem Fettstuhl gibt es auch Filzplatten, eingemachtes Obst, Skizzen und Zeitungen. Die Installation erstreckt sich über sieben große und kleine Räume in der obersten Etage des Museums.

Weltweit einzigartiges Ensemble

Es ist der größte Werkkomplex von Beuys, aber das Interesse ist heute klein. Wenn man durch die Räume schlendert, begegnet man nur selten einem Besucher. Freilich braucht aber auch gerade diese Kunst den Urheber, der seine Ideen anschaulich erklären und über seine Visionen endlos diskutieren konnte – der Mann mit dem Hut hatte eine charismatische Ausstrahlung. Wer ihn noch erlebt hat, kann viel mit dem Block Beuys anfangen. Jüngeren Generationen fällt das dagegen naturgemäß schwerer.

Das weltweit einzigartige Beuys-Ensemble wird zum 50. Jahrestag für drei Monate etwas aufgefrischt, das Denken und Wirken des Künstlers in den benachbarten Räumen erklärt anhand von Fotos, Dokumenten, Partituren und Plakaten. Damit wird deutlich, welche Rolle die Objekte einst bei den Aktionen spielten. Einige Filme mit Zeitgenossen runden den Eindruck vom „Kraftwerk Block Beuys“ ab, so der Ausstellungstitel.

Für Beuys spielte das Fett eine zentrale Rolle, etwa in der zehnstündigen Aktion „Hauptstrom“ (1967), die nur zehn Handlungen umfasste, samt Variationen und Wiederholungen. Anhand des leicht formbaren Fettes führte Beuys die Funktionen der menschlichen Sinne vor. Der Fettgeruch und die damalige Geräuschkulisse – beides laut Berichten eine Zumutung – sind heute zwar nicht mehr einzufangen, aber Beuys’ sinnlich-körperlicher Umgang mit Fett ist zu erahnen. Das ist schon viel in unserer zunehmend digitaler werdenden Welt.

