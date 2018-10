Moderne statt mondäne Frauen

Sie blickt ernst und konzentriert auf die Leinwand, den Pinsel in der linken, die Palette in der rechten Hand. Was die Frau im strengen weißen Kittel und mit dem modischen Kurzhaarschnitt genau malt, ist leider nicht zu sehen. Aber es ist zu vermuten, liegt doch im Vordergrund eine hüllenlose und schlafende Frau auf einem Bett. Die sachliche Malerin und das sinnliche Modell begegnen sich im

...