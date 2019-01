Moderner Rächer der Enterbten

Er ist der Überflieger unter den analogen Superhelden: Robin Hood. Seit Stummfilmtagen regelmäßig auf der Leinwand zu sehen, wie er im 12. Jahrhundert unter der Regentschaft des bösen Prinzen John in der Grafschaft Nottingham die Reichen bestiehlt und die Armen beschenkt.

Eine mythenumrankte Sagengestalt, die von berühmten Schauspielern immer wieder zum Leben erweckt wurde. Douglas Fairbanks gab ihn 1922 noch sprachlos, unter der Regie von Michael Curtiz und William Keighley erwies sich Errol Flynn 1938 in „Die Abenteuer des Robin Hood“ als agiler Athlet. Russell Crowe interpretierte ihn als maulfaulen Muskelmann, Sean Connery als in die Jahre gekommenen Grübler, Cary Elwes musste ihn unter dem Spötter Mel Brooks gar als „Held in Strumpfhosen“ parodieren.

Nun also noch mal „Robin Hood“, diesmal in Person von Taron Egerton, bekannt als Partner von Colin Firth im Agentenspaß „Kingsman: The Secret Service“. Als Robin von Locksley lernt man ihn kennen. Eine schicke Burg in malerischer Landschaft bewohnte er, in seinem Stall überrascht er die Maid Marian (Eve Hewson), die dabei ist, ein Pferd zu stehlen. Ein tiefer Blick in ihre Augen genügt, um ihr zu verzeihen. Das Ross gibt’s gleich als Geschenk, lediglich ihren Namen muss sie ihm dafür verraten. Schon hängt der Himmel voller Geigen. Das Paar hat sich gefunden. Küsschen, Händchenhalten... Bis der Einberufungsbefehl des Sheriffs (Ben Mendelsohn) ins Schloss flattert. Ins Heilige Land wird er gesandt, auf Kreuzzug gegen muslimische Barbaren.

Atemloses Gefecht

Schlagartig wechselt der Ton. Ein atemloses Gefecht ist angesagt. Die überzeugendste Sequenz des Films, eine Straßenschlacht in einer arabischen Stadt. Die Guten in Khaki, die Bösen in Schwarz. Ganz klar, hier wird gnadenlos gegen den IS vorgegangen. Es regnet Geschosse vom Himmel, ein besonders übler Schurke bedient eine Armbrust, die gleichzeitig mehrere Pfeile abschießen kann, die die Durchschlagskraft einer Panzerfaust besitzen. Von Steinhaufen zu Steinhaufen wird gehechtet. Das sieht gut aus – Salto mortale im Wüstenstaub. Die Männer fallen wie die Fliegen.

Robin stellt einen schier übermächtigen Gegner, einen entschlossenen Krieger, der eine Hand verliert, nicht aber seinen Mut und seine Kampfeskraft: Little John alias Jamie Foxx, der später, zurück auf der englischen Insel, sein wichtigster Verbündeter wird.

Regisseur Otto Bathurst, ein britischer TV-Routinier, legt sein Kinodebüt vor. Für sein klassisches Vorbild interessiert er sich nicht, es geht ihm, glaubt man dem Verleih, um die „aktuelle Brisanz des Stoffes“, um Zeitgeist und Kapitalismuskritik.

In der Heimat findet Locksley sein Anwesen zerstört vor – und von Mariam fehlt jede Spur. Das Volk wird ausgebeutet, muss im Bergwerk schuften. Der Sheriff und der Klerus in Person eines intriganten Kardinals – gut fies verkörpert von F. Murray Abraham – sind eine unheilige Allianz eingegangen. Korruption, Ränke und Grausamkeiten sind an der Tagesordnung, Revolte tut Not. Aus Robin wird ein Rebell mit schwarzen Kapuzenpulli: „The Hood“. Mittelalterliche „Attac“-Aktionen werden gestartet, Robin begibt sich auf verwegene Diebestouren, beklaut den in bodenlangem (Nazi-)Ledermantel gewandeten Sheriff, macht dessen Vollvisierhelmsoldaten schwer zu schaffen. Bald ist auch die für die Frauenquote zuständige Marian, die sich ebenfalls zur Widerständlerin gewandelt hat, gefunden.

Doch nach kurzer Freude der Schock: Sie hat sich inzwischen, glaubt sie Robin doch tot, dem smarten Will Scarlett (Jamie Dornan) zugewandt. Eine Art früher Gewerkschaftler ist er, der durch geschicktes Verhandeln versucht, dem Machthaber Einhalt zu gebieten.

Immer neue, unglaubwürdige Volten schlägt die Handlung nach dem Drehbuch von Ben Chandler und David James Kelly, der Look dominiert zusehends die Story – und auch der ist uneinheitlich, mischt etwa viktorianische mit zeitgenössischen Baustilen. Von einer Neuinterpretation des Sujets kann man nicht sprechen, es geht nur um Action, Stunts und Schauwerte, mitten drin ein hipper Revoluzzer, um den man nicht einen Augenblick bangt. Geradezu lapidar wird der Sheriff beseitigt – und ein neuer installiert: Will Scarlett, wohl in der Hoffnung auf eine Fortsetzung. Dazu müssen aber erst die Besucherzahlen stimmen. Ob das eintrifft? Bei Weitem ist hier nicht jeder Schuss ein Treffer.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 09.01.2019