Momo nach Mannheim

Autor Oyvind Torseter und die Mannheimer Übersetzerin Maike Dörries mit ihren Momo-Trophäen. © dpa

Auf der Frankfurter Buchmesse ist am Freitagabend der mit insgesamt 72 000 Euro dotierte Deutsche Jugendliteraturpreis Momo vergeben worden. Die Kritikerjury prämierte je ein Bilder-, ein Kinder-, ein Jugend- und ein Sachbuch. Als bestes Bilderbuch konnte sich „Der siebente Bruder oder Das Herz im Marmeladenglas“ (Gerstenberg) von Øyvind Torseter durchsetzen – und damit geht ein Momo auch nach Mannheim: an Übersetzerin Maike Dörries. Die gebürtige Oldenburgerin hat den Jugendliteraturpreis bereits 1996 gewonnen. Die 52-Jährige hat mehr als 200 Werke aus den skandinavischen Sprachen ins Deutsche übersetzt. In der opulenten Graphic Novel verbinde der norwegische Künstler Torseter „verschiedenste Illustrationsstile zu einem höchst anspruchsvollen, gelungenen Ganzen“ und erzähle auf diese Weise das traditionelle Märchen in einer innovativen Form, hieß es in der Begründung der Jury.

In der Sparte Kinderbuch wurde das Erstlesebuch „Viele Grüße, Deine Giraffe“ (Moritz) der japanischen Autorin Megumi Iwasa ausgezeichnet, als bestes Jugendbuch Manja Präkels’ autobiografisch gefärbter Roman „Als ich mit Hitler Schnapskirschen aß“ (Verbrecher Verlag). Sieger beim Sachbuch wurde „Der Dominoeffekt oder Die unsichtbaren Fäden der Natur“ (Fischer Sauerländer) von Gianumberto Accinelli. dpa /jpk

