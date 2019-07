Mondschein und Hexentango mit hochvirtuosen Musikern

Martina Eisenreich gehört zu den erfolgreichsten Komponistinnen weltweit. Aus ihrer Feder stammen aktuelle Musiken für Film und Fernsehen, vom Deutschen Tatort bis zu amerikanischen Kinofilmen. Etliche Projekte wurden mit Auszeichnungen von der Deutschen Schallplattenkritik bis zur Oscar-Academy in Los Angeles gekrönt. Im Oktober vergangenen Jahres nahm Martina Eisenreich als erste Frau den Deutschen Filmmusikpreis entgegen.

Mit ihrer Violine spricht sie eine eigene Sprache, mit der sie ihr Publikum immer wieder auf besondere Weise zu berühren und zu inspirieren vermag.

Das werden auch die Besucher des Konzertes mit ihr und ihrem um den Akkordeonspieler Vladislav Cojocaru erweiterten Ensemble beim Hohenloher Kultursommer erleben. In der Alten Kelter von Bretzfeld-Geddelsbach ist sie am Samstag, 20. Juli, zu hören.

Um sich herum hat sie eine extravagante Mischung hochvirtuoser, internationaler Musiker versammelt: Echo-Klassik-Preisträger Giorgi Makhoshvili spielt Kontrabass, Violoncello und Viola – alles an einem einzigen Instrument, seiner Bassgeige. Er ist berühmt für seine Virtuosität und seine feine Interpretation. Vladislav Cojocaru, einer der besten und preisgekröntesten Akkordeonspieler unserer Zeit, gibt das Orchester. Christoph Müller-Bombart schwelgt fein im Kreise seiner Gitarren. Und Wolfgang Lohmeiers selbst entwickeltes, legendäres „internationales großes blaues Reiseschlagwerk“ ist eine seltsame Wundermaschine: in einem Fest für Auge und Ohr verwandelt sie das Bühnenbild in eine cineastische Konzertlandschaft. Von ihm wie von den anderen Musikern dieses Konzerts gibt es auch eigene Stücke zu hören, und natürlich von Martina Eisenreich. Sie setzt sich mit dem Mond auseinander, lässt ihn scheinen, kleidet ihn orange, arbeitet traditionell irische wie arabische Melodien auf und diskutiert musikalisch über die „Reine Geschmackssache“. Cojocaru treibt „Fangenspiel“, Müller-Bonbart betrachtet die beleuchtete Stadt und Lohmeier tanzt mit den anderen den Hexentango oder macht seine Perkussions- zu „Circus“-Instrumenten.

Das Konzert beginn um 18 Uhr in der Alten Kelter in Geddelsbach.

