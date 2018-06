Monthy Python und mehr

Anzeige

Schon der Name seiner aktuellen und wohl auch letzten Tour bringt die Fans des schwarzen, britischen Humors zum Schmunzeln. „Last time to see me before I die“ unter diesem Motto begeisterte John Cleese seine Fans in Frankfurt. Dass Gevatter Tod an diesem Abend öfter einmal von dem mittlerweile 78-jährigen thematisiert wird, wundert da niemanden mehr. Die Menschen im Publikum bekommen da eben mal anhand einer Statistik aufgezeigt, wer wohl welcher Todesursache zum Opfer fallen wird. Und die Herrschaften auf der Tribüne, für die als Todesursache der Selbstmord angedacht ist, werden gebeten, doch mit dem Springen bis nach der Show zu warten, um keinen der darunter befindlichen Zuschauer zu gefährden.

Dass über ein in der Gesellschaft oftmals tabuisiertes Thema herzhaft gelacht werden kann, ist selten. Und doch verdient sich ein makabrer Filmausschnitt aus dem Jahr 1998 an diesem Abend in Frankfurt das, wie von Cleese selbst bestätigt, langanhaltendste Gelächter des Publikums. In jenem Jahr waren Monty Python zu Gast in einer Talkshow. Graham Chapman, ein zu dieser Zeit schon verstorbenes Mitglied der Truppe, wohnte dem ganzen in seiner Urne bei. Während des Interviews geht eben diese Urne zu Bruch, und die Asche verteilt sich auf dem Boden des Studios.

Unter dem verstörten Blick des Gastgebers Robert Klein fegen Grahams ehemalige Kollegen ihn wieder in die Urne, unter den Teppich und schrecken sogar vor dem Staubsaugen nicht zurück. John Cleese steckt den Finger in die Asche und nimmt eine Kostprobe. „Er schmeckte ein bisschen wie Hühnchen“ - erinnert sich Cleese fast 20 Jahre später an diesem Abend in der Alten Oper.