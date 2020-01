Montoto folgt auf Kraus

Das Kulturbüro der Metropolregion Rhein-Neckar bekommt zum 1. Februar einen neuen Leiter. Wie die Metropolregion am Montag mitteilte, übernimmt Robert Montoto (Bild oben) die Leitung von Thomas Kraus (Bild unten). „Nach fast zehn Jahren Kulturarbeit an Rhein und Neckar zieht es mich wieder in internationale Gewässer“, wird der scheidende Kraus in der Mitteilung zitiert.

Montoto arbeitet seit 2011 im Kulturbüro, das im selben Jahr auf Initiative der AG Kulturvision gegründet worden ist, um den Austausch der Kulturschaffenden zu fördern und die Region überregional bekannt zu machen. Die Kulturprojekte der vergangenen Jahre hätten viel Anklang gefunden, sagt der künftige Büroleiter. „Es ist mein Anliegen, die Formate und Projekte des Kulturbüros weiterzuentwickeln. Dazu gehört beispielsweise, das Denkfest für andere gesellschaftliche Bereiche und Gruppen zu öffnen.“ seko

