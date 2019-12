Motivator, Bremse, politische Waffe

Auf der Vorgängerplatte hatte er sich mit Liebe beschäftigt. Zwei Jahre später stellte er sehr bewusst ein deutlich weniger positives emotionales Phänomen in den Mittelpunkt und in den hier gesuchten englischen Zwei-Wort-Titel seines immer noch aktuellen Studioalbums. Und traf mit dem durchaus vieldeutigen Begriff ins Schwarze, weil der 37-Jährige (vor allem in einer möglichen deutschen Übersetzung, die den Deutschen von Amerikanern oder Briten gern als Wesensmerkmal zugeschrieben wird) das Lebensgefühl unserer Zeit wesentlich bestimmt – von der Popularkultur bis zum Wahlverhalten.

„Es hätte sich falsch angefühlt, etwas zu machen, das sich nicht mit dem aktuellen Geschehen auseinandersetzt“, beschreibt das musikalische Multitalent seinen Impuls. Das Phänomen sei derzeit vieles zugleich: Motivator, Bremse, Berater, politische Waffe und wirke privat wie gesellschaftlich.

Erarbeitet hat sich der seit seinem Bachelor-Abschluss an einer damals noch sehr jungen Hochschule in Mannheim heimisch gewordene Sänger, Songschreiber und Produzent die Inhalte für das Konzeptalbum (wobei alle Platten seines international beachteten, mit einigen früheren Kommilitonen an den Instrumenten besetzten Indie-Pop-Projekts Konzeptalben sind) das Thema mit akademisch strukturierter Gründlichkeit: Der zeitweilige Philosophiestudent setzt sich wie bei einer Magisterarbeit einen Zeitrahmen – und recherchierte zu einem ganzen Themenfundus rund um das Leitmotiv. Er schöpfte aber auch aus dem eigenen Unterbewusstsein und vertonte unter anderem auf der Platte quasi drei eigene Albträume.

Die inhaltliche Komplexität spiegelt sich im musikalischen Ausdruck, der phasenweise fast klassisch ambitioniert anmutet. Das hier gesuchte sechste Studioalbum des auch als Filmkomponisten gefragten Sohns eines Musiklehrers aus Oberschwaben ist im Juni 2016 erschienen. Der Musiker erreichte damit zum fünften Mal die deutsche Album-Hitparade und erreichte auch in Österreich und der Schweiz gute Platzierungen. jpk

