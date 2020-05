Motor des Afrobeat

Tony Allen bei einem Konzert 2015 in Winterthur. © Ennio Leanza/dpa

Sein Markenzeichen war ein fast schwereloses und zugleich enorm treibendes Schlagzeugspiel, mit dem er im Lauf der Jahrzehnte den von ihm miterfundenen Musikstil Afrobeat erweiterte. Noch 2019 war Tony Allen auf deutschen Bühnen zu sehen mit Musikern der Allstar-Rockband The Good, The Bad & The Queen. In der Region war er zuletzt 2015 und 2016 beim Festival Enjoy Jazz in Ludwigshafen beziehungsweise Mannheim zu Gast. Die Nachricht von seinem Tod traf die Musikwelt am Freitag völlig unvorbereitet.

Wie Allens Manager Eric Trosset mitteilte, starb der gebürtige Nigerianer am Donnerstag mit 79 Jahren in Paris – nach kurzem Unwohlsein und wohl nicht an der Lungenkrankheit Covid-19. Dass Afrobeat zum wohl wichtigsten Musikstil der afrikanischen Musik wurde und auch westliche Popmusik massiv beeinflusste – es lag einerseits am legendären nigerianischen Saxofonisten und Bandleader Fela Kuti (1938-1997), aber eben auch an dessen Drummer. „Ohne Tony Allen gäbe es den Afrobeat nicht“, so Kuti. dpa

