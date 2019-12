Motto-Party aus der Zeit des Barock

Schmerzhaft, aber ungefährlich ist der Biss der Wolfsspinne, sofern es um die Unterart Apulische Tarantel geht. Aber im 17. Jahrhundert diagnostizierte der aus Deutschland stammende Universalgelehrte und bisweilen hoch spekulative Wissenschaftler Athanasius Kircher trotzdem eine Krankheit namens „Tarantismus“ – die nur die Musik kurieren könne. Dieses Gegengift verteilt Christina Pluhar mit ihrem Ensemble L’Arpeggiata zwar nicht seit dem 17. Jahrhundert, aber ihr Programm „La Tarantella“ gibt es immerhin schon seit 2002. Es ist zum Klassiker geworden, wirkt indessen beim „Winter in Schwetzingen“ so anspringend vital wie eh und je.

Im Rokokotheater wird ein Kurzausflug ins Paradies gemacht. Keine Pauschalreise. Der Zauber darf daher nicht unterbrochen werden, auf die Pause mit den winterharten Laugenbrezeln müssen wir diesmal verzichten. Eine südliche, mediterrane Welt greift Raum, wir reisen überdies in eine Zeit, als Volks- und Kunstmusik häufig noch eins waren. Vincenzo Capezzuto singt diverse Volkslieder. Er ist ein Counter, dem die Anstrengung des Falsettierens niemals anzumerken ist, der völlig unverbildet und natürlich wirkt. Obwohl er gern die überlebensgroße Gestik eines guten Schlagersängers an den Tag legt. Wie ein Adriano Celentano, den es in die Alt-Lage verschlagen hat.

Animierender Abend

Es ist ja nicht bloß ein Konzert, was wir in Schwetzingen erleben. Eher ein Event. Und manchmal auch eine barocke Motto-Party. Doch in jedem Fall erleben wir die Tanz-Fee Anna Dego, sie wird freilich häufig von Dämonen durchgeschüttelt. Oder von der Wolfsspinne geküsst. Die Tänzerin gibt sich den zackigen Dreiachtel- und Sechsachteltakten alter Tarantellas hin. Und die Musik entweicht so alten Instrumenten wie dem Zink (einer geglückten frühen Kreuzung zwischen Flöte und Trompete) und dem Zither-artigen Psalterion. „Zinker“ Doron Sherwin tritt am Ende auch als Rapper auf und hält sein Blasrohr in der Hand, als ob es ihm als Mikrofon diente. Aber so ist der ganze Abend: ziemlich animierend.

