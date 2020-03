Mozart-Oper trotz Corona

„Oper trotz Corona“ heißt nun das Motto im Musiktheater. Ohne Eintrittsgeld kann man deshalb zu Hause die Aufführung einer Mozart-Oper online sehen, die in dieser Spielzeit im Opernhaus Premiere hatte.

Bekanntlich spielt der erste Akt der 1786 in Wien uraufgeführten Mozart-Oper „Le nozze di Figaro“ in einem zwischen den Gemächern des Grafen und der Gräfin gelegenen Raum, den der Schlossherr seinem Kammerdiener Figaro und Susanna, dem Kammermädchen der Gräfin, zugewiesen hat. Dort misst das Brautpaar den Platz für das Bett aus.

Diesen Auftakt nimmt die Regisseurin Christiane Pohle zum Anlass, bei ihrer Stuttgarter Neuinszenierung die gesamte Mozart-Oper in ein Bettenfachgeschäft zu verlegen, obwohl diese nicht nur in Susannas Zimmer, sondern auch im Zimmer der Gräfin, im Festsaal des Schlosses und im Schlossgarten spielt. Doch von ihrer eigenen Idee gefesselt, kann Christiane Pohle nicht mehr loslassen und zieht diesen roten Faden ohne Skrupel durch die ganze Geschichte, ob es nun passt oder nicht.

Dass dabei vieles unter die Räder kommt und der Graf in der italienisch gesungenen Aufführung mit seiner ins Deutsche übertragenen Bemerkung „Welch ein Durcheinander“ zu Beginn des dritten Aktes recht hat, das stört weder Christiane Pohle noch ihre Bühnenbildnerin Natascha von Steiger, ebenso wie die ihnen willig folgende Sarah Kittelmann, die für die neuzeitliche, zumeist stillose Kostümierung der Solisten und des von Bernhard Moncado einstudierten Chors zuständig ist.

Weil das Ganze in der Gegenwart spielt, gibt es in dieser Aufführung keine Standesgrenzen, obwohl das Ganze doch auch etwas mit dem sogenannten „ius primae noctis“ zu tun hat, auf das der Graf im Zeitalter der Aufklärung verzichtet hat, was er inzwischen aber wieder bereut.

Und so turnen denn in Stuttgart, alle Unterschiede vergessend, die Protagonisten miteinander auf einem Bett herum oder Susanna legt sich zur Gräfin ins Bett und Figaro kommt dann auch noch hinzu. Damit Bewegung ins Spiel kommt, werden die verschiedenen Schlafzimmergarnituren immer wieder auf der Bühne herumgeschoben. Am Schluss werden dann die einzelnen Personen der Handlung verdoppelt, weshalb bleibt schleierhaft.

Wird Nietzsche gemeinhin der Satz zugesprochen: „Wenn du zum Weibe gehst, vergiss die Peitsche nicht“, so macht ihn sich in Stuttgart der Graf in abgeänderter Form zu eigen. Er kommt mit einem Schießgewehr z und bringt auch gleich noch einen elektrischen Bohrer zum Öffnen der Tür mit. Profiliert sich das Team der für die Optik Verantwortlichen in erster Linie durch seine Originalitätssucht, so lässt Christiane Pohle weitgehend eine Personenführung und -charakterisierung der handelnden Personen vermissen.

Das Staatsorchester Stuttgart brilliert unter der differenzierten Leitung von Roland Kluttig, der das „Flirrende, Sprühende und Federnde der menschlichen Komödie“ zum Klingen bringt und so die bestimmenden Elemente der Musik verdeutlicht. Michael Nagl als spielfreudiger Figaro wartet mit einem entsprechend biegsamen Bass auf. In der Sopranistin Esther Dierkes als Susanna hat er eine in jeder Beziehung gleichwertige Partnerin. Johannes Kammler als Graf Almaviva überzeugt mit seinem schön geführten Bariton stimmlich.

Mit fülligem Sopran singt Sarah-Jane Brandon die Partie der Gräfin. Die Mezzosopranistin Diana Haller als Cherubino besticht durch ihr gesangliches Können. Helene Schneiderman als Marcellina gefällt stimmlich ebenso wie Friedemann Röhlig als Bartolo. Aufhorchen lässt die Sopranistin Claudia Muschio als Barbarina. Dieter Schnabel

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 01.04.2020