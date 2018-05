Müde Leute sind gute Modelle

Der britische Maler Lucian Freud wurde 1922 in Berlin geboren. Er ist der Enkel Sigmund Freuds, des Begründers Psychoanalyse.

Aus Angst vor der Judenverfolgung floh Freud im Kindesalter aus Nazideutschland. Nach mehreren Ausbildungsstationen – unter anderem in der Grafschaft Devon und in Dorset – ließ er sich 1941 in London nieder.

Seine unkonventionellen Porträtbilder und Aktdarstellungen – zunächst mit dünnem flächigen, später mit pastosem Farbauftrag – machten ihn zu einer Ausnahmeerscheinung der figurativen Malerei. Freud starb 2011 in London.

Frank Auerbach wurde 1931 als Sohn jüdischer Eltern in Berlin geboren. Ein Cousin war der Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki. Per Kindertransport gelangte Auerbach 1939 nach Großbritannien.

1947 wurde er britischer Staatsbürger. Nach einigen Semestern an der Londoner St. Martin’s School of Art schloss er seine Studien am Royal College of Art mit Auszeichnung ab.

Im Malprozess nutzt Auerbach oftmals die Impasto-Technik, bei der Farben dick aufgetragen werden. lim