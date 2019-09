Müsli oder Macho?

Ein Mädchen zwischen allen Stühlen. Kein Kind mehr, noch keine Erwachsene. In einem verschlafenen Provinznest lebt Ursula Mayer (Anna Florkowski), 17 Jahre alt. Helmut Kohl ist nach einem konstruktiven Misstrauensvotum im Oktober des Jahres 1982 zum sechsten Bundeskanzler gewählt worden. Die Atomangst grassiert, die 1968er-Ideale von Aufbruch und Freiheit sind inzwischen auch im hessischen Hinterland angekommen.

Ursula, pummelig und bebrillt, ist die Außenseiterin ihrer Klasse. „Obelix“ wird sie gerufen, manchmal auch „The brain“ – „das Gehirn“. Sie frönt Albert Camus, hängst existenzialistischen Gedanken nach, wird auf dem Sportplatz schikaniert und träumt davon, ihre Unschuld an den coolen Ralf (Oskar Bökelmann) zu verlieren.

Zu Hause hängt ständig der Haussegen schief. Mutter Inge (Christina Große), die Künstlerin hat werden wollen, ist Hausfrau und im Halbtagesjob Handarbeitslehrerin. Ihre Träume lebt sie dadurch aus, dass sie den allabendlichen Wurstaufschnitt wie ein Mondrian-Gemälde drapiert. Papa Helmut (Thorsten Merten), Hausarzt und in der Kirchengemeinde aktiv, verbringt derweilen seine Nächte in der Praxis. Arbeit und Buchhaltung gibt er vor, der wahre Grund ist jedoch sein Verhältnis mit Sportlehrerin Erna Teichert (Heide Ackermann). Lust und Frust liegen nah beieinander. Bis eines Tages der linksalternative Lehrer Siegfried Grimm (Florian Stetter) auf der Bildfläche erscheint. Rank und schlank, verwegener Bart, verstrubbeltes Haar. Auf einem Bauernhof organisiert er mit der kämpferischen Erdmut (Britta Hammelstein) Selbstbefreiungskurse und Protestaktionen gegen Nato-Doppelbeschluss, Kernkraft und Aufrüstung. Ursula verliebt sich sofort in den charismatischen Pädagogen und beschließt, dass er ihr erster Mann werden soll.

Biologie und Politik

Aber mit diesem Ansinnen steht sie nicht alleine da. Die frustrierte Mama entdeckt endlich wieder ihre Libido, landet mit dem virilen Biologielehrer schnell auf der zweckentfremdeten Bodenturnmatte, und auch die gestrenge, stets Trainingsanzug tragende Frau Teichert plädiert dafür, ihre Beziehung „zu öffnen“– sehr zum Unwillen von Helmut, den umgehend schwere Eifersucht plagt. Nicht zu vergessen Ursulas einzige Freundin, die wieder Interesse am Unterricht zeigt und sich nicht mehr ausschließlich um ihr Aussehen kümmert.

Eine Initiationsgeschichte, eine hintersinnige Komödie, eine bundesrepublikanische Bestandsaufnahme der frühen Ära Kohl. In Form eines Rückblicks erzählt sie von der patenten Heldin, die zu Beginn einen Kartoffelsack mit menschlichem Inhalt über einen Acker schleift. Sie ist das Alter Ego der Regisseurin und Drehbuchautorin Petra Lüschow („Tannöd“), Jahrgang 1966, Absolventin der Hochschule für Film und Fernsehen Potsdam. „Unter den Talaren – Muff von 1000 Jahren“, der AStA-Spruch von 1967 besitzt in jenen Tagen noch Gültigkeit, gleichzeitig ist jedoch ein Umdenken, ein Aufbruch in der Gesellschaft spürbar. Doch noch lebt Ursulas Opa (Hermann Beyer), ein alter Nazi, der Handgranaten hortet, eine Wehrmachtspistole besitzt und seiner Enkelin schon als Zwölfjähriger das Fahren im VW K70 beigebracht hat – man muss schließlich mobil sein, wenn „der Russe kommt“.

Das Teenager-Mädchen sucht nach Halt und Orientierung beim vermeintlich empathischen Über-Pauker, der jedoch nur der „freien Liebe“ frönt: „Warum es wegen einer Frau mit allen anderen verderben …“ Ein windelweicher Macho. Was zunächst nur Erdmut erkennt. Ebenso wie – netter Gag -, dass „in 20, 30 Jahren Bio das große Ding sein wird“.

Halt und Orientierung

Gut gelingt es der Filmemacherin, die Achtziger heraufzubeschwören, nicht zuletzt mittels Nostalgie-Soundtrack und historischer TV-Aufnahmen: In „Aktenzeichen XY“ warnt Eduard Zimmermann etwa vor den Gefahren des „sogenannten Trampens“. Liebevoll zeichnet sie ihre Figuren. Leider verfällt sie dabei gerne in gängige Klischees, etwa die des strickenden „Müslis“ oder der Frauenrunde, die sich zur „vaginalen Selbstuntersuchung“ trifft.

Ein launiger Ensemble-Film mit einer starken Florkowski als Ursula, bei der alle (Handlungs-)Fäden zusammenlaufen. Das Politische und das Private sind untrennbar miteinander verknüpft. Es geht um Sehnsüchte und (falsche) Behauptungen, um kleine und große Fluchten sowie den Mut, den es braucht, sich von Prägungen und Ängsten zu befreien.

