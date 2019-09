„Müssen das Echte suchen“

1994 machten zwei leidenschaftliche Musiker in London den Anfang mit einer Band, die die Vibrationen zwischen Post-Rock, Trip-Hop und Indie auf einzigartige Weise miteinander verschmolz - 25 Jahre später gehen die Briten von Archive auf große Jubiläumstournee, die sie am Donnerstag unter anderem nach Mannheim führen wird. Bevor sie im Capitol Station machen, hat diese Zeitung mit Gründungsmitglied Darius Keeler gesprochen.

Herr Keeler, wenn man 25 Jahre zurückblickt: Haben sich die großen Ziele und Träume, mit denen Sie angetreten sind, verwirklicht?

Darius Keeler: Ich würde sagen, dass wir unsere Träume gleich mehrfach erreicht haben. In den 90ern ging es darum, einen Plattenvertrag zu bekommen und uns die Sicherheit erspielen zu können, die damals keineswegs selbstverständlich war. Dann gehst du das erste Mal auf Tour und gewinnst deine ersten Fans. Und wir haben es geschafft, das über 25 Jahre zu erhalten und Songs zu schreiben, mit denen sich Menschen verbunden fühlen. Dass deine Musik eines Tages in all ihrer Tiefe wahrgenommen wird, das sind Dinge, die echte Erfüllung darstellen.

Der Ansatz, mit dem Sie angefangen haben, Musik zu machen, war von großem Mut geprägt. Da war keine Eindeutigkeit zu spüren, Sie flogen ja regelrecht zwischen den Genres umher. War das der Plan?

Keeler: Das Interessante ist, dass uns ziemlich egal war, was andere von uns dachten. Wir fühlten keinen Druck auf uns, waren gedanklich offene Menschen, die sich dafür interessierten, wie sie sich über Musik am besten ausdrücken können. Das bedeutet nicht, dass das immer funktioniert hätte. Ein Album klingt bei uns anders als das nächste, aber du kommst deinem Original immer näher und das ist, was dich als Band zusammenhält. Die Melancholie, die uns immer ausgezeichnet hat, dieser existenzielle Klang, der uns sicher über die Jahre auch Fans gekostet hat, der sich aber echt und wahr anfühlte.

Wo wir gerade über die Dunkelheit in den Melodien sprechen: Hat das auch etwas Therapeutisches an sich?

Keeler: Ganz sicher. Und das ist auch gut so. Denn die Isolation, die du hast, wenn du allein am Schreibtisch deine Gedanken in Reime formst, wird zur Kommunikation mit Menschen – und das hilft. Und so wird das nicht nur zu einer Therapie für mich, sondern für hoffentlich noch viele andere Menschen mehr.

Doch Sie sind als Musiker auch den harten Weg zwischen Ihrer Zielsetzung und Broterwerb gegangen. Wie viel von diesem Leben ist Kunst und wie viel Überleben?

Keeler: Wenn du dich als Künstler dazu entscheidest, einen Pfad einzuschlagen, auf dem du dein eigenes Territorium kreierst, begibst du dich automatisch in einen Kampf – und die Erfahrung wird zu deinem Lohn. Was uns zeigt, dass wir das Alternative wirklich ernst meinen: Weil das Geschäft, auch, wenn es notwendig ist, niemals über die Kunst gehen darf. Diese Entscheidung ist niemals einfach, aber ich würde mich auch heute nicht anders entscheiden. Weil ich keine großen Hits schreiben kann, die nicht aus meinem Herzen kommen. Insofern kann ich sagen: Ich als Musiker und wir als Kollektiv sind genau dort angekommen, wo wir sein wollten.

Im Wortsinn: Wie kann man sich diese Philosophie leisten?

Keeler: Die eigentliche Frage ist: Wie kann man sich das Gegenteil erlauben. Glauben Sie, dass Künstler, die diesen kommerziellen Mist schreiben, glücklich sind? Wir müssen auf die Suche nach dem Echten gehen – und das kann nur persönlich sein. Weil das deine DNA ist. Genau deswegen könnte ich nie Pop-Musik schreiben. Weil ich sie einfach nicht fühlen kann. Auch, weil hier der Glanz des Lebens betrachtet wird, aber Vergänglichkeit, Leid und Tod diesen Klängen so oft fehlt. Vielleicht denken sich die Pop-Künstler, wenn sie älter werden auch: Was habe ich da eigentlich für naives Zeug geschrieben? Ich wollte mir diese Gedanken nie machen müssen.

Nach all dieser Zeit und einem Kollektiv, das in der Spitze auf elf Musiker angewachsen ist: Auf was blickt man da noch nach vorne?

Keeler: Ich denke, dass wir immer groß gedacht haben. Und wer groß denkt, braucht große Resonanzräume, um seine Vorstellungen zu verwirklichen. Das haben wir als Band immer so verstanden, weil wir der Meinung waren, dass wir Musik machen müssen, die relevant ist – auch, wenn wir von unseren Labels feste Budgets hatten und wussten, dass unsere Pläne mehr kosten werden. Aber auch räumlich: Wir bauen gerade ein neues Studio, das Januar 2020 fertig sein wird und uns soundtechnisch weiter nach vorne bringt. Es sind 25 Jahre vergangen, aber wir sind immer noch neugierig und voller Energie, die Grenzen auf unsere Art und Weise zu überwinden. Wenn wir dürfen, auch gerne die nächsten 25 Jahre lang! (lacht)

Das Interview wurde telefonisch geführt. Die Band verzichtete auf eine Autorisierung.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.09.2019