„Müssen schwimmen lernen“

Die traditionsreiche SPD steckt in der Krise. Ob einer ihrer Väter gute Ratschläge parat hätte? August Bebel, mit Wilhelm Liebknecht Gründer der deutschen Sozialdemokratie, ist zwar seit mehr als 100 Jahren tot; er starb bereits im Jahr 1913. Im Internet und in seinen Schriften sind aber noch heute recht problemlos Begegnungen und Gespräche mit ihm möglich – beispielsweise so …

Herr

...