Museum feiert Jubiläum

Die Bilder, die hier an den Wänden hängen, sind schon ziemlich alt. Aber auch das Museum, in dem sie ausgestellt sind, gibt es schon lange. Es wird im nächsten Jahr 200 Jahre alt. Es geht um ein großes und wichtiges Kunstmuseum in Madrid, der Hauptstadt von Spanien. Es heißt Museo del Prado. Oft wird es einfach nur Prado genannt. Im Prado hängen die Werke großer Künstler, zum Beispiel von Rembrandt oder Albrecht Dürer. Am Montag öffnete im Prado eine neue Ausstellung. Sie heißt „Museo del Prado 1819 - 2019. Ein Ort der Erinnerung“. Sogar der spanische König Felipe kam zur Eröffnung. Die Ausstellung ist Teil der Feierlichkeiten rund um das 200-jährige Jubiläum. Sie zeigt, wie sich das Museum mit der Zeit entwickelt hat. Im Prado-Museum hat eine Ausstellung zur Feier des 200-jährigen Bestehens eröffnet.

