Museumsbau verzögert sich

Das von den Schweizer Stararchitekten Herzog & de Meuron entworfene Museum der Moderne in Berlin kommt später als geplant. Der erste Spatenstich ist nach Angaben von Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) erst für das kommende Jahr geplant. Eigentlich hatte das Gebäude in der Nähe des Potsdamer Platzes schon 2021 fertig werden sollen. Die Architekten hätten inzwischen ihren Wettbewerbsentwurf in Absprache mit den Nutzern weiterentwickelt, er werde im Herbst vorgestellt, sagte Grütters der Deutschen Presse-Agentur (dpa). „Für mich ist die aktuelle Planung absolut überzeugend. Das Modell ist jetzt präziser, offener und einladender für die Besucher geworden.“ dpa