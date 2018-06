Musik berührt und tröstet

Anzeige

„Musik tröstet, berührt, macht nachdenklich – und sie beflügelt. Musik ist Leben“: Mit bewegenden Worten, besten Wünschen für die Zukunft und einem vergoldeten Dirigier-Stab bedankt sich Konstanze Felber-Faur (Stimmführerin der zweiten Geigen) stellvertretend für alle Musiker des Württembergischen Kammerorchesters (WKO) bei ihrem Chef, dem Dirigenten Ruben Gazarian.

Konstanze Felber-Faur hebt den Taktstock, die Zauberkraft wirkt, der Einsatz gelingt. Vier Minuten schwelgt das Orchester – ganz ohne Dirigat im „Con te partirò“, besser bekannt unter dem englischen Titel „Time to say goodbye“, das der WKO-Cellist Georg Oyen formidabel für Streicher arrangiert hat. In die letzten Töne der Abschiedshymne mischt sich das Krachen von Konfetti-Kanonen.Goldene Schnipsel rieseln auf die Bühne der Harmonie. Das Ende einer Ära.

Eine Ära endet

Ruben Gazarian, geboren 1971 in Jerewan (Armenien), war seit September 2002 Chefdirigent und Künstlerischer Leiter des Württembergischen Kammerorchesters. Er hatte die Nachfolge des Orchestergründers und langjährigen Leiters Jörg Faerber angetreten. Damit war er der zweite Chefdirigent in der Geschichte des Orchesters. Ihm folgt im September 2018 der Amerikaner Case Scaglione, der dem Abschiedskonzert ebenfalls beiwohnte. Die 16-jährige Amtszeit markierte eine Erweiterung des Repertoires durch zahlreiche Werke aus der Romantik, der frühen Moderne und der Avantgarde. Mit Gazarian begannen 2003 die beliebten Neujahrskonzerte, startete 2007 die Reihe „redblue meets klassik“, wurden Schüler- und Babykonzerte ins Leben gerufen, die heute regelmäßig ausverkauft sind. Das Beethoven-Festival, eine Schubertiade und auch die beliebte „Maimusik“ – heute das Klassik Open Air der Stadt Heilbronn auf dem Kiliansplatz – wurde durch ihn initiiert.