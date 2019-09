Musik der Goldenen Zwanziger gekonnt gedeutet

Dieser Mann führt öffentlich ein Doppelleben: Wenn er sich mit den Kollegen und Kolleginnen bei seinem Arbeitgeber Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz gemessen ernst über die deutsche Großsinfonik beugt, käme man nie auf die Idee, dass Friedrich-Martin Voigt auch nebenher in einem Tanzorchester Cello spielt. Und nicht nur das: Er wird in solchen Fällen zusätzlich zum Moderator, der ironisch auf den Punkt gebrachte Texte intoniert. Die Miene bleibt dabei stets unbeweglich, auch in Mannheim.

Obgleich im Capitol die wild bewegten 20er und vollends abgründigen 1930er auf dem Programm stehen. „Moderne Zeiten – nicht mit uns“, versichert Voigt. Der Mann am Cello und das Schellack Orchester halten Wort, der dritte Abend in der von der Staatsphilharmonie veranstalteten Reihe „Modern Times“ widmet sich ganz der Nostalgie – die mit viel Ironie veredelt ist. Die alten Schlager haben überdies eine Substanz, die nicht bloß von den wetterfesten Melodien eines Friedrich Hollaender oder Franz Grothe zehrt, sondern auch Wortkunst kennt: „Das waren Texte…“, seufzt der Moderator. Leicht- und Tiefsinn gingen eine drei Minuten lange Liaison ein.

Ulknudel und Liebesgöttin

So etwas will angemessen präsentiert sein. Während sich die Schellack-Musiker mit Solo-Spots zurückhalten (ein Tanzorchester ist nun einmal keine Bigband), geben die Gesangssolisten alles, kleine Spielszenen und Sketche inklusive. Tanzeinlagen sowieso. Franz Zimnol gibt mit kultivierter, aber leichter Stimme den vom Leben leicht zerzausten Lebemann. Ilona Schulz zeigt Dominanz, auch in den Mitmach-Nummern für das Publikum. Ihr Leitstern ist Marlene Dietrich. Sopranistin Elsbeth Reuter, zwischen Ulknudel und Liebesgöttin ziemlich virtuos changierend, folgt den Flugrouten einer schon längst verstummten „Nachtigall aus Chile“: Rosita Serrano („Roter Mohn“). Fast ohne Höhenangst.

