Musik der Passion trifft Gesualdo

Schwetzingen.Wenn das SWR-Vokalensemble auftritt, darf man sicher sein, einem besonderen Ereignis beizuwohnen. Das liegt natürlich in erster Linie am Chor selbst, der seit langer Zeit Maßstäbe setzt. Aber gewiss auch an den Programmen, die stets Mut in der direkten Auseinandersetzung mit unterschiedlichen stilistischen Formen beweisen.

„Tag der Arbeit“ wird im Programmheft für das Konzert in der Schwetzinger Kirche St. Maria lapidar vermerkt. Der Bezug mag, wenn überhaupt, in der ausgeprägten Disziplin und Konzentration liegen, die der Chor unter der Leitung von Marcus Creed beweist. Ein hartes Stück Arbeit, gewiss; doch die knapp 30 Sängerinnen und Sänger lassen in der Bewältigung des anspruchsvollen Programms weder Mühen noch Anstrengungen erkennen.

Konsonanter Wolfgang Rihm

Wenige Wochen vor Pfingsten lassen wir uns noch einmal in die Trauerstimmung der Karwoche versetzen. Mit „Tenebrae“, also „Finsternis“, ist das Konzert überschrieben. Es konfrontiert Responsorien des Renaissance-Komponisten Carlo Gesualdo mit Passionsmotetten von Wolfgang Rihm. Alt trifft auf Neu – und doch lässt sich dieses Konzert keineswegs auf diesen einfachen Nenner bringen.