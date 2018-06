Musik der Swamps und Bayous

Anzeige

Musik der Swamps und und Bayous bietet die Band „Cajun Roostsers“ im Rahmen der Reihe Jazz in der Aula am Freitag, 13. Juli, um 20 UHR im historischen Pfarrkeller in Lauda.

Die Mitglieder der „Cajun Roosters“ zählen weltweit mit zu den besten Cajun- und Zydeco-Musikern. Sie gelten als eine der besonders authentischen Gruppen aus Europa, was sie in die vorderste Front der Szene katapultierte und nicht nur in Deutschland, sondern auch in zahlreichen anderen Ländern Europas und in Indonesien Auftritte als „Headliner“ einbrachte.

Spielfreudige Band

Sechs CDs und einige Hundert „Gigs“ seit 2005 festigen den Ruf als spielfreudige Band. Die „Cajun Roosters“ spielen Musik, deren Ursprung in den Sümpfen Louisianas und den Prärien im Nordwesten New Orleans mit dem Schwerpunkt auf der unverfälschten Tanzmusik aus Louisiana (Cajun- und Zydeco) liegt, angereichert mit einer gesunden Portion Louisiana-Blues und Swamp, der regionalen Rock’n Roll-Variante. „Crank it up“, ihre erste CD, wurde 2006 zur besten europäischen Cajun-CD gewählt.