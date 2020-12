Musik für Buck-Film

Konstantin Gropper hat schon Netflix-Erfahrung. Der Kopf hinter dem Indie-Popprojekt Get Well Soon liefert seit 2019 den Soundtrack zur Serie „How To Sell Drugs Online Fast“. Nun hat der in Mannheim sesshaft gewordene Popakademie-Absolvent mit Singer-Songwriterin und Multiinstrumentalistin Alex Mayr für den neuen Film von Detlev Buck die Musik geschrieben. Die schwarze Komödie „Wir können nicht anders“ mit Alli Neumann und Kostja Ullmann um ein komisch vertracktes Blutbad in Brandenburg ist bei dem Streaming-Dienst seit dem Wochenende abrufbar. Gleichzeitig wurde das gleichnamige Soundtrack-Album veröffentlicht.

Zwischen filmtypischen, eher atmosphärisch bis opulent wirkenden Instrumental-Tracks findet sich auch ein eingängiges Duett wie „We Don’t Really Care“. Dabei zeigt sich: Die Stimme der ebenfalls an der Popakademie ausgebildeten Mayr harmoniert glänzend mit Groppers tiefem Gesang.

Für Gropper ist es nach „Same Same But Different“ (2009) bereits die zweite Zusammenarbeit mit Regisseur Buck: „Er gibt in seinen Filmen der Musik sehr viel Raum, sie darf zu einer eigenen Dimension vielleicht sogar Rolle der Geschichte werden. Das ist natürlich wunderbar, um sich als Komponist zu verwirklichen.“ Nachdem Alex Mayr zeitweise Teil der Liveband Get Well Soon war, „sind wir mittlerweile ein eingespieltes Team, und ich lag definitiv richtig mit der Vermutung, dass Alex auch ein großes Talent für Filmmusik hat“, sagt der 38-Jährige. jpk

