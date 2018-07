Musik für den Urlaub

Anzeige

Poppiger wird es am Freitag, 10. August, wenn die Berliner Gruppe Faid vor dem Kulturzentrum spielt. Das Trio – Michèl Martins Almeida (Schlagzeug), Marco Lesche (Bass, Gitarre, Keyboard), Alex Hauer (Gesang, Klavier, Gitarre) – bewegt sich musikalisch zwischen Synthie-Pop und Indie. Am darauf folgenden Tag sorgt die Stuttgarter Gruppe Rikas mit ihrer Mischung aus kalifornischer Strandmusik und New Yorker Rock & Jangle Pop für Sommerstimmung; nicht ohne Grund trägt ihr Album den Titel „Swabian Samba“ (zu deutsch Schwäbischer Samba).

Kunst im öffentlichen Raum

Außerdem soll im Hallencafé ein „Urban-Art-Museum“ entstehen, ein Museum also für verschiedene Arten Bildender- und Aktionskunst im öffentlichen Raum. So gibt es eine Foto- und Videoausstellung zu „Stadt.Wand.Kunst“, ein Projekt, das Streetart-Künstler nach Mannheim einlädt, um Wandgemälde (sogenannte „Murals“) an Hausfassaden anzufertigen.

Bisher zieren 13 solcher Kunstwerke ehemals graue Fassaden Mannheimer Häuser. Das Projekt soll nicht nur Farbe ins Stadtbild bringen, sondern für jedermann zugängliche Kunst bieten, deren Schaffensprozess beobachtbar ist. Videos zu dem Projekt können bequem im Liegestuhl angeschaut werden.

Info: Informationen unter: www.altefeuerwache.com

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 25.07.2018