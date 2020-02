Musik für Oper gesucht

Sechst Teams stehen in der Endrunde des mit 25 000 Euro dotierten Kompositionswettbewerbs, den das Nationaltheater (NTM) für die Inszenierung der Oper „Der Fremde“ nach Albert Camus ausgeschrieben hat. Wie das NTM am Freitag mitgeteilt hat, wählte die Operndramaturgie die Finalisten aus 83 Einsendungen aus. Bewerbungen seien aus der ganzen Welt eingegangen. Es sei ein gutes Zeichen, dass es nun eine „internationale, weibliche, teamorientierte Auswahl geworden sei“, wird Festivalleiter Jan Dvorák zitiert.

Qualifiziert haben sich folgende Teams, bestehend aus Komponisten und Librettisten: Klaus von Heydenaber (Deutschland)/Matyas Dunajcsik (Ungarn), Ehsan Khatibi/Elnaz Seyedi (Iran)/Johannes Abel (Deutschland), Diana Syrse (Mexiko)/Martin Mutschler/Thilo Ullrich (Deutschland), Zessas Seglias ( Griechenland)/Sophie Reyer (Österreich), Cecilia Arditto (Mexiko)/Annette Müller (Deutschland)/Bart Brouns (Frankreich) und Kirsten Milenko (Australien)/Bea Redweik, Margaux de Valensart (Belgien). Sie werden ein dreiminütiges Stück komponieren, das sie beim Mannheimer Sommer am 17. Juli vorstellen werden. Am gleichen Tag wird per Juryentscheid und Publikumsvotum ermittelt, wer den Kompositionsauftrag erhält. gespi

© Mannheimer Morgen, Samstag, 29.02.2020