Musik ganz einfach zum Wohlfühlen

Am Ende brandet der Beifall so stürmisch auf wie sonst nur bei großen Stars von auswärts. Es ist ein deutliches Zeichen dafür, dass Kicks’n Sticks, das Profi-Jazzorchester der Metropolregion, nach achtzehnjährigem Bestehen das unverdiente Los des Propheten, der zu Hause nichts gilt, nicht mehr zu fürchten brauchten. Jedenfalls nicht beim Stammpublikum, das sich die Band erworben hat, und das ist zahlenmäßig beachtlich. Es füllt die Alte Feuerwache besser als mancher international besetzte Jazz-Act es getan hat – in früheren Spielzeiten zumindest. Eine Rolle spielt dabei wohl auch die Vorverlegung der „Sunday Kick“-Konzertreihe von 20 auf 18 Uhr; erst kürzlich eingeführt, ist die Änderung von den treuen Fans offenbar bereitwillig angenommen worden.

Spezielles Repertoire

An diesem späten Nachmittag bedankt sich die Band mit einem besonders gelungenen Auftritt. Wie immer bei Kicks’n Sticks hat sie dafür ein spezielles Repertoire einstudiert. Diesmal sind es Orchesterwerke aus der Feder und unter der Leitung von Lukas Pfeil; einem jüngeren deutschen Komponisten und Arrangeur, der dem Big-Band-Jazz der Jahre um 1960 nacheifert. Ob eigene Kompositionen oder von ihm neu orchestrierte Jazzstandards: Seine Partituren swingen, und dies in einer sehr kraftvollen Manier. Da werden keine zarten Klangwolken gesponnen, vielmehr kommt die versammelte Power einer Big Band zu ihrem Recht. Schon in der Dirigierweise von Lukas Pfeil wird es augenfällig: kaum einmal beschwichtigende Handbewegungen zwecks Dämpfung der Lautstärke, statt dessen immer wieder die zustoßende Faust, um kurzen Einwürfen der Trompeten oder Posaunen die gewünschte Durchschlagskraft zu verleihen.

Darauf wiederum scheinen die Musiker von Kicks’n Sticks nur gewartet zu haben. Von spürbarer Begeisterung getragen, bewältigen sie das keineswegs grob gestrickte Notenmaterial in unbemüht präzisem Zusammenklang und fühlen sich auch bei ihren Solo-Beiträgen sichtlich wohl. Gaststar Fola Dada nicht ausgenommen: Die Sängerin aus Stuttgart surft mit wunderbar lässiger Eleganz auf den Klangwellen der Songs, die Lukas Pfeil eigens für sie arrangiert hat.

