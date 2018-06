Musik in altem Gemäuer

Anzeige

Stimmungsvolle Musik im alten Gemäuer erfreut die Anhänger der klassischen Musik und des anspruchsvollen Filmes auch in diesem Jahr wieder bei der Schubertiade auf Schloss Eyb in der kleinen Jagsttalgemeinde Dörzbach.

Zarter Klangrausch

Nach dem begeisternden Abend im Vorjahr eröffnete bereits der Pianist Detlev Eisinger mit einem Gesprächskonzert unter dem Motto „Soirée de Vienne“ die Schubertiade 2018.

Das Trio L´Esprit des Cordes kommt am Sonntag, 22. Juli, in die Schlossmauern am Ufer der Jagst. Das Mandolinen-Duo Elena und Valerij Kisseljow und der Lautenist Johannes Ötzbrugger erzeugen in dieser besonderen Besetzung einen zarten bis üppigen Klangrausch.