Musik in Bildern

Musik ist ohne Worte. Grundsätzlich. Texte sind eher störend. Weil sie uns die Freiheit nehmen, in der wir besonders bei hoch verdichteter Musik so gerne schwelgen, der freien Wahl unserer inneren Bilder, die sie hervorruft. Solche Musik, denn es gibt auch die andere, die uns zum Tanzen bringt, weil sie vor allem dafür gemacht ist. Bei Beethoven sind es Bilder, und zwar Bilder, die sich bewegen, zu Szenen werden, die uns Geschichten erzählen.

Für mich gibt es bei Beethoven keine Passage ohne tiefe Bilder dieser Art, die man zu Recht für den Inbegriff westlicher Humanität hält, Szenen voller Geschichten, die sich um unser aller Leben drehen. Ja, vielleicht kann man seine Musik gar nicht verstehen, wenn man sie nicht sehen, einsehen kann, in sie hinein schauen wie in eine Landschaft aus Gefühlen, Ideen und Ereignissen. Das viel besagte innere Auge sieht das. Und vielleicht – dieser Hinweis sei mir aus Gründen der Profession gestattet – ist dies auch der Grund, warum die der Filmkunst am nächsten stehende Kunst die der Musik ist. Es gibt da eine Seelenverwandtschaft der Vermischung von Vorstellung und Wahrnehmung, dem Blick nach außen zu den anderen und in die Welt und dem Blick nach innen. Beethoven war am Ende taub, aber eben nicht blind.

Dr. Michael Kötz ist Direktor des Festival des deutschen Films Ludwigshafen und Präsident der Freien Akademie der Künste Rhein-Neckar e.V.

