Das Ensemble Cembaless tritt in der Reihe „Musik in Fränkischen Spitalkirchen“ am Freitag, 20. Juli, um 20 Uhr in Ochsenfurt, am Samstag, 21. Juli, um 20 Uhr in Bad Windsheim, am Sonntag, 22. Juli, um 17 Uhr in Röttingen und am Sonntag, 22. Juli, um 20 Uhr in Aub in den jeweiligen Spitalkirchen. Der Eintritt ist frei.

Cembaless macht seinem Namen alle Ehre und brilliert mit der für die Alte Musik seltenen Besetzung ohne Cembalo.

Das junge, internationale Ensemble gründete sich im Jahr 2014 und besteht aus den sechs Konzertsolisten Shen-Ju Chang, Stefan Koim, David Hanke, Annabell Opelt, Elisabeth von Stritzky und Robbert Vermeulen.