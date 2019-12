Musik mit Melancholie

Besuchern der Alten Feuerwache wurde am vergangenen Samstag ein fulminantes 3-in-1-Paket geboten. Auf dem Programm: die Mannheimer New-Wave Band Fibel mit den Special Guests Blinker und Blond, ihres Zeichens Vertreter des deutschen Indie-Pop. Wieland Johannes Stahnecker alias Blinker begrüßt zum „Plädoyer“ und eröffnet das Spektakel mit einer geradezu selbstironischen Verbeugung, gefolgt von wortgewandten Texten und leichtfüßigen, elektronischen Indie-Tönen. Im Publikum wippen die Dr.-Martens-Stiefel mit den New Balance-Schuhen um die Wette.

Zum ersten Abschied folgt eine kleine Predigt über das Männerbild – „Anderssein akzeptieren und cool sein lassen“, fordert Blinker. Und die Gäste jubeln. Blond lässt sich das nicht zweimal sagen. Mit gewohnt sarkastischem Ernst bringen die drei Chemnitzer eine schillernde Performance auf die Bühne, liefern Songs über Besserwisser und Spinat zwischen den Zähnen, gespickt mit interaktiven Marketing-Gags und Aerobic-Sessions.

Überraschende Interpretation

Die Tanzstimmung wird unterbrochen vom dritten und letzten Bühnenumbau. Unter Sprechgesang und Blaulicht erscheinen schließlich Fibel, trotz der etablierten Gäste zweifellos der Höhepunkt des Abends. Die eigenwilligen, zutiefst melancholischen Texte werden von einer Mischung aus 80er-Jahre-Post-Punk und Neuer Deutscher Welle begleitet und durch die apokalyptische Gestik von Sänger Jonas Pentzek unterstrichen.

Es folgt ein abwechslungsreiches Auf und Ab von alten und neuen Songs, lauten und leisen Momenten. Weingläser werden in der Luft geschwenkt und Arme in die Höhe gerissen. Nach einer Post-Punk entsprechenden Pogo-Einlage liefern die drei Acts für das Finale in gemeinsamer Sache eine überraschende Interpretation von „Careless Whisper“.

So endet der Abend mit drei unterschiedlichen und doch perfekt harmonierenden Newcomern, welche völlig zurecht einen bleibenden Eindruck hinterlassen – und natürlich einen Hauch von Melancholie.

