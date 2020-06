Musik und üble Männer

Eine Sopranistin müssen wir uns als Gesamtkunstwerk vergegenwärtigen. Und damit meinen wir beim Auftritt Nikola Hillebrands in Hirschberg weniger ihr goldbeiges Brokatkleid (über das wir fraglos auch ein gutes Wort verlieren könnten), sondern eher ihre Künstlerinnenphysis. Sie sei nicht erkältet, sagt sie, doch ihr Rücken tue weh. Was stimmlich durchaus seine Auswirkungen hat: Zwei Lieder in

...