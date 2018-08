Der Herbst hält auf der Sommerbühne der Alten Feuerwache Mannheim Einzug, und erst jetzt merkt man, wie sehr man ihn bisweilen vermisst hatte. Zumindest fühlt es sich so an, als die Band Xul Zolar zu Instrumenten und Mikrofon greift und ihre Musik wie weiche Regenschauer und eingedunkeltes Laub, das es nicht länger an den Ästen hält, auf die Zuhörer herab gleiten lässt.

Sänger Ronald Röttel scheint dabei all die Melancholie in der Stimme zu tragen, die von den gleißenden Sonnenmonaten nur notdürftig überstrahlt worden war und nun nach wahrhaftigem Trost sucht. In diesen zu vielen Lagen geschichteten Sound-Schattierungen von Grau zeichnen sich Formen ab, in denen der geneigte New-Wave-Hörer einige alte Bekannte entdecken kann: Das gilt vor allem für David Byrne und seine Talking Heads, ebenso lassen sich Spuren von Talk Talk und sphärische Alphaville-Keyboards ausmachen; auch Bryan Ferrys brillant tänzelndes Party-Nocturne „Bête Noire“ kommt uns assoziativ in den Sinn.

Mehr als Referenzpop

Gleichwohl bieten Xul Solar, die mit „Fear Talk“ Anfang dieses Jahres ihr Debütalbum veröffentlicht haben, entschieden mehr als bloßen Referenz-Pop, der die Seele des in den 80ern sozialisierten Musikliebhabers am Herdfeuer der Erinnerung wärmt. Aus dem Träumen geschüttelt und im Jetzt verankert wird das Spiel der Kölner Gruppe vor allem auch durch den dynamischen Schlagzeuger Dennis Hofmann, der als Kraftzentrum operiert, um das Ronald Röttel (auch: Gitarre), Marin Geier (Gitarre, Keyboard) und Dennis Enyan (Bass, Keyboard) ihre kunstvoll orchestrierten Satelliten-Bahnen ziehen.

Ein, zwei Songs geistern noch etwas unentschlossen durch den Klang-Orbit, aber viele sind großartig und ziehen den Hörer in den Bann einer wunderbar unwirklich schimmernden Zwischenwelt. Rund 70 Minuten dauert das Konzert der Band, dann kann der Sommer einstweilen weiter gehen. Aber wir freuen uns schon jetzt auf den Herbst – und auf eine Rückkehr von Xul Zolar.

