Musik will verbinden

Ganz bei sich: Gülsin Onay. © Schlosser

„Klassik mit deutsch-türkischer Seele“ lautete der Titel des Programms, mit dem die türkische Pianistin Gülsin Onay im Mannheimer Schloss auftrat. Musik sei eine Brücke, und kein Ort eigne sich für diese Veranstaltung besser als der Konzertsaal des weltoffenen Kurfürsten Carl Theodor, so Michael Hörrmann, Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten. Der türkische Generalkonsul Nevzat Arslan sprach von einer „musikalischen Osmose“, in der sich alle Hörer unabhängig von ihrer Herkunft, Kultur und Überzeugung vereinen.

1954 in Istanbul geboren (wo sich Europa und Asien berühren), ist Gülsin Onay, die 1987 zur türkischen Staatskünstlerin ernannt wurde, prädestiniert für einen solchen Abend. Sie eröffnet das Konzert mit Haydns „Andante con Variazioni“, dessen Ausdruckskraft sie mit fein nuanciertem Anschlag Rechnung trägt. Virtuosität beweist Onay mit Johann Sebastian Bachs Choralvorspiel „Wachet auf, ruft uns die Stimme“ in der Bearbeitung von Busoni.

Kräftiger Beifall

Mozarts Sonate A-Dur KV 331 fehlt zu Beginn ein wenig die Erdung. Doch im „Alla Turca“ – einem der vielen Zeitzeugnisse für das europäische Interesse an der türkischen Kultur im 18. Jahrhundert – blüht die Pianistin auf. In der Sonatine op. 15 ihres Lehrers Ahmed Adnan Saygun, als dessen beste Interpretin sie gilt, scheint sie vollends angekommen. Ergreifend die Verschmelzung von impressionistischer Tonalität und folkloristischer Rhythmik. Mit Liszts „Grande Marche du Sultan Abdul Médjid-Khan“ und Chopins Andante spianato und Grande Polonaise Es-Dur op. 22 lässt Onay ihrem Temperament freien Lauf. Ab und an etwas basslastig, aber feierlich-brillant und kraftvoll präsentiert sie die hochvirtuosen Werke.

Das Publikum im Saal honoriert die Darbietung mit kräftigem Beifall. Ungewohnt die Zugabe: Dieser Platz wird dem Kopfsatz von Beethovens Sonate op. 27/2 – mit ergreifender Ernsthaftigkeit vorgetragen! – nicht gerecht. Dennoch: Angesichts der rhythmischen Verwandtschaft des Motivs mit dem der Haydn-Variationen ein runder und würdiger Abschluss. kako

